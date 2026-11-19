Když herec na obrazovce pohne ústy, ale hlas se ozve o zlomek vteřiny později, nemusí být na vině vadný soundbar. Jde o klasický problém se synchronizací zvuku a obrazu: televizor a soundbar zpracovávají obraz a zvuk odděleně a každý jinou rychlostí. Obraz se na panelu zobrazí dříve, než se zvuk zpracuje a přehraje z reproduktorů. Allan Devantier ze Samsungu to v rozhovoru pro Popular Science vysvětlil jednoduše: televizor odhaduje zpoždění podle formátu a streamu, ale jde pouze o „nejlepší odhad“. A ten nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Řešení přitom najdete přímo v nastavení televizoru. Výrobci ho však často schovávají do podnabídek s názvy jako Expert Settings, Advanced Settings nebo Audio Output a každý ho označuje jinak. Proto o něm spousta lidí vůbec neví.
Proč zvuk nestíhá obraz
Zvuková data putují z televizoru do soundbaru přes HDMI ARC, eARC nebo optický kabel. Během přenosu se dekódují a mohou procházet dalšími úpravami, například ekvalizací, virtuálním prostorovým zvukem nebo korekcí hlasitosti. Každý takový krok přidává několik milisekund zpoždění. Obraz naproti tomu podobnými kroky neprochází, takže se na obrazovce objeví dříve.
Problém mohou ještě zhoršit složitější zvukové formáty. Dolby Digital, DTS nebo Atmos vyžadují více výpočetního času než jednoduchý stereo signál. Podle měření portálu RTINGS se latence liší nejen podle použitého formátu, ale také podle konkrétního modelu soundbaru a způsobu připojení. eARC zpravidla nabízí lepší možnosti synchronizace než optické připojení, protože specifikace HDMI počítá s mechanismem korekce zpoždění. Optický kabel má oproti tomu omezenější možnosti, a to jak z hlediska latence, tak podpory zvukových formátů.
Důležité je, že se problém netýká jen Netflixu nebo přehrávání Blu-ray disků. Česká televize vysílá vybrané pořady ve formátu Dolby Digital, takže se stejná chyba synchronizace může objevit i při sledování běžného televizního vysílání.
Kde přesně hledat opravu: Samsung, LG, Sony
Neexistuje jedna univerzální položka v nastavení, která by problém vyřešila u všech televizorů. Každý výrobce používá jiné názvy a příslušnou volbu umisťuje do jiné části menu. Tady jsou konkrétní postupy:
Samsung
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Settings > All Settings > Sound > Expert Settings > Digital Output Audio Format – přepnutím na PCM snížíte nároky na dekódování a v některých případech tím odstraníte zpoždění.
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Settings > All Settings > Sound > Expert Settings > Digital Output Audio Delay – umožňuje ručně upravit zpoždění zvuku v milisekundách.
- Některé soundbary Samsung nabízejí funkci Audio Sync přímo na zařízení. Tato funkce však nefunguje při připojení přes Bluetooth ani USB.
LG
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All Settings > Sound > Advanced Settings > Digital Sound Output > PCM – stejně jako u Samsungu jde o přepnutí na jednodušší zvukový formát.
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All Settings > Sound > Advanced Settings > Match Screen and Sound > Bypass – televizor přestane zvuk dále zpracovávat a předá ho přímo do soundbaru.
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AV Sync Adjustment nebo
TV Speaker Delay – možnosti ruční korekce synchronizace.
- Pozor: LG upozorňuje, že ozvěnu a problémy se synchronizací může způsobit také současné přehrávání zvuku z reproduktorů televizoru a externího soundbaru. Řešením je vypnout reproduktory televizoru.
Sony
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Display and sound > Audio output > Digital audio out > PCM – přepnutí na nekomprimovaný stereo formát.
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A/V sync > Auto nebo
On – zapnutí automatické korekce zpoždění.
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Pass through mode > Auto nebo
Prioritize pass through – zvuk prochází bez dalšího zpracování.
- Některé modely Sony navíc nabízejí položku
Digital output delay, která umožňuje přesnější ruční doladění.
Nabídky se liší podle roku výroby a konkrétní modelové řady. Samsung i LG mají aktualizované návody z roku 2026, zatímco Sony průběžně upravuje postupy pro televizory BRAVIA. Princip je ale vždy stejný: buď zjednodušit zvukový formát, vypnout některé kroky zpracování, nebo ručně upravit zpoždění zvuku.
Kompromis, o kterém se nemluví
Nejrychlejší řešení, tedy přepnutí na PCM, má jednu nevýhodu. V základním nastavení jde o nekomprimovaný stereo signál se dvěma kanály – levým a pravým. Samsung výslovně upozorňuje, že při volbě PCM můžete přijít o vícekanálový zvuk. To znamená, že nemusí být dostupné formáty jako Dolby Atmos nebo DTS ani prostorový zvuk 5.1. Optický kabel navíc podle RTINGS nepodporuje pokročilejší vícekanálové formáty, takže prostorový zvuk Atmos z televizních aplikací přes toto připojení nepřenesete.
Pro někoho je to přijatelná daň za správně synchronizovaný dialog, pro jiného nikoli. Pokud chcete zachovat prostorový zvuk a zároveň vyřešit problémy se synchronizací, existuje ještě jedna možnost: připojit zdrojové zařízení, například set-top box, herní konzoli nebo Blu-ray přehrávač, přímo do HDMI vstupu soundbaru místo do televizoru. RTINGS na základě více než 500 měření uvádí, že přímé připojení zdroje k HDMI vstupu soundbaru může zajistit výrazně lepší synchronizaci než vedení zvuku přes televizor a následně zpět do soundbaru přes ARC. Sony doporučuje stejný postup jako další možnost v případě, že změna nastavení nepomůže.
Proč to výrobci nevyřeší automaticky
Důvodem je skutečnost, že neexistuje jedna pevná hodnota latence, která by fungovala za všech okolností. Zpoždění se mění podle použitého zvukového formátu, zdroje obsahu (streamovací služba nebo disk), zvukového režimu soundbaru i toho, zda jsou připojené bezdrátové zadní reproduktory. Technická dokumentace platformy Roku počítá se samostatnými hodnotami latence pro formáty PCM, AC3, EAC3 i MAT a řeší také dynamickou latenci, která se může měnit během přehrávání. Samsung navíc přiznává, že jeho automatické výpočty počítají se soundbarem stejné značky. Pokud tedy zkombinujete televizor jedné značky se soundbarem jiné značky, může být automatická korekce méně přesná a ruční doladění bude pravděpodobně nutné.
Od roku 2020 Samsung u některých modelů nabízí možnost upravovat zpoždění oběma směry, tedy nejen zvuk zpozdit, ale také jeho zpoždění zkrátit. Nejde však o univerzální funkci. Některé soundbary, například Samsung HW-S80D a HW-S70D, umožňují nastavit synchronizaci pouze v rozsahu 0–300 ms, tedy jen jedním směrem.
Než začnete uvažovat o nákupu nového soundbaru nebo televizoru, vyzkoušejte tři kroky. Nejprve přepněte zvukový výstup na PCM a otestujte synchronizaci na scéně s dialogem. Pokud se problém vyřeší, ale nechcete přijít o prostorový zvuk, vyzkoušejte režim Bypass nebo Pass-through. Jestliže nepomůže ani to, připojte zdrojové zařízení přímo k soundbaru. V mnoha případech tak problém vyřešíte bez dalších nákladů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík