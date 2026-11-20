Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají rádi českou filmovou klasiku. Zkuste, jestli si vzpomenete na filmy, které bavily celé generace. Máme pro vás připravený retro kvíz.
Osmdesátá léta měla v Československu kulisu, která se dnes vybaví skoro sama. Na silnicích škodovky, trabanty, občas žigulík. Před obchody fronty na toaletní papír nebo banány, večer doma zapnutá televize, protože některé pořady se zkrátka nevynechávaly. Kino do toho patřilo také. Nechodilo se jenom „na film“. Často z toho byla nedělní rodinná cesta, někdy i menší společenská událost, včetně kabátů přehozených přes ruku a čekání ve vestibulu. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který mapuje filmy z 80. let.
Český film v osmdesátých letech
V tehdejší české filmové tvorbě měly hodně silné místo komedie. Autoři se pohybovali v prostředí, kde nešlo říct všechno přímo, takže se o to víc pracovalo s náznakem, ironií a všedními detaily, které divák dobře znal. Lidé na tyhle filmy chodili rádi. Herci, kteří je táhli, se postupně stali tvářemi, k nimž se publikum vrací dodnes. A některé hlášky se usadily v běžné řeči tak pevně, že je člověk použije, aniž by si hned vzpomněl, z jaké scény vlastně pocházejí.
Osmdesátá léta ale nebyla jen komediální škatulka. Natáčely se také filmy o rodinách, práci, sousedech, drobných úhybných manévrech i selháních, která nevypadala nijak osudově, ale o to víc připomínala realitu. Řada z nich má dodnes zvláštní přesnost. Při sledování se snadno objeví pocit, že podobnou historku mohl člověk slyšet doma, od kolegy, z vedlejšího bytu. Česká kinematografie té doby uměla být kritická, ale nenechávala lidi úplně napospas posměchu.
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Filmy z osmdesátých let z televizních obrazovek nezmizely. Objevují se o svátcích, o víkendech, někdy jen tak, když není chuť dlouho vybírat něco nového a člověk sáhne po známé jistotě. Herci jsou povědomí téměř okamžitě, některé scény naskočí v paměti po pár vteřinách. Horší to bývá s drobnostmi. Rok premiéry, režisér, jméno vedlejší postavy nebo replika, která nepatří mezi ty nejcitovanější – tam už paměť občas zaváhá.
Na tyto vzpomínky míří náš dnešní kvíz. Připravili jsme deset otázek z doby, kdy se na dobrý film opravdu čekalo a lístky do kina bylo v některých městech lepší shánět s předstihem. Uvidíte, kolik vám toho z retro filmů osmdesátých let zůstalo v hlavě. Zvládnete všech deset bez chyby?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Filmový přehled, ČSFD
Tento příspěvek Retro kvíz o filmech z 80. let: Bez chyby zodpoví 10 otázek jen pamětníci zlaté éry Československa byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.