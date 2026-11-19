Co pro vás znamenají
Vánoce? Jste zvyklí pouštět si pohádky, vánoční romantické filmy nebo dáváte přednost komediím? TV Nova má v letošní nabídce od každého trochu a její nabídka je žánrově barevná jako pletená šála od babičky. Plést ale můžete tentokrát i vy. My vám jen prostřednictvím TV Nova vybereme filmová klubíčka, která zaujala nás.
„Vánoce jsou především časem, kdy se scházíme s rodinou a vracíme se k tomu, co máme nejraději. Proto jsme sváteční program připravili jako kombinaci premiér a oblíbených filmů i pohádek, bez kterých si Vánoce už ani neumíme představit,“ uvedla Silvia Majeská, ředitelka sekce programu TV Nova.
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Hned poté doplnila, že se v obsahové skladbě odráží kampaň Pletené Vánoce – stejně jako se z jednotlivých tradic a oblíbených okamžiků skládají ty nejkrásnější Vánoce, i programová nabídka kombinuje oblíbenou televizní klasiku s premiérovými tituly, aby si v ní každý našel to své a upletl si vlastní televizní Vánoce.
Vánoce, Silvestr a Nový rok na TV Nova
Vánoce na Nově zahájí v hlavním vysílacím čase premiéry pohádek
(11. prosince) a Zlatovláska (18. prosince). Obě Princezna stokrát jinak pohádky se na dnešní dobu mimořádně povedly. Princezna stokrát jinak měla v kinech premiéru letos v lednu a na ČSFD má skvělé hodnocení 69 %. Štědrovečerní ráno zahájí oblíbený Princ Bajaja a odpoledne svůj myší kožíšek oblékne . Hlavním štědrovečerním titulem budou Princezna se zlatou hvězdou , po nich kultovní Tři bratři . Na Boží hod dorazí pohádka Láska nebeská Největší dar a na svatého Štěpána Čertova nevěsta. V nabídce nechybí ani pohádkové hity Peklo s princeznou (27. prosince) a (29. prosince). Děti určitě potěší i animovaná trilogie Mrazík Jak vycvičit draka. Dne 28. prosince bude mít premiéru animák Ježek Sonic 3, který má na ČSFD krásných 71 %. Foto: Universal Pictures
Silvestrovský podvečer zahájí nestárnoucí klasika
Obušku, z pytle ven! Nebudou však chybět ani Silvestrovské Televizní noviny a speciální silvestrovské vydání oblíbených show Na lovu: Hvězdný speciál V a Možné je všechno! III. Rozjetou zábavu po půlnoci doplní premiérový záznam koncertu Marka Ztraceného na Letné. Nový rok můžete oslavit klasikou Krakonoš a lyžníci, komedií Šťastný nový rok a premiérou akční komedie Bodyguard na volné noze. Vánoce na Oneplay
Hned 29. listopadu dorazí na
Oneplay romantický snímek Vánoce v přímém přenosu. Nebude ale chybět ani ujetá komedie (8. prosince). Příznivci kvalitních životopisných kousků si jistě spraví chuť zhlédnutím oscarového filmu Santa je úchyl Nejtemnější hodina (5. prosince) s Gary Oldmanem, jenž má na ČSFD skvělých 76 %. Na Štědrý den dorazí animovaná pohádka Velká vánoční jízda i rodinný film Budiž světlo. Na Boží hod diváky pobaví a o den později vyrazí Bridget Jones: Láskou šílená Flynn Carsen za dobrodružstvím do dolů krále Šalamouna. Silvestrem se prožene Tropická bouře a na Nový rok je nachystaný prestižní rodinný film Hugo a jeho velký objev, který dostal 5 Oscarů a na ČSFD má hodnocení 73 %.
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Nova Cinema sází
na oscarové kousky. V nabídce má silvestrovské Čtyři pokoje s Antonio Banderasem, Bruceem Willisem a Madonnou. Na Nový rok se Leonardo DiCaprio blýskne svou oscarovou rolí ve filmu . Oscary i hvězdným obsazením se pyšní také hity Revenant Zmrtvýchvstání (23. prosince), Nespoutaný Django E.T. Mimozemšťan (13. prosince) nebo Zelená míle (30. prosince) s Tomem Hanksem. Diváky jistě potěší i (20. prosince) a Grinch (27. prosince). Nekonečný příběh Akce, romantika, krimi i humor
Nova okoření Vánoce i akčními filmy
Volání vlka (21. prosince), Sběratel kostí (22. prosince) a Šílený Max: Zběsilá cesta (23. prosince), které odvysílá Nova Action. Přidá k nim také hit Gran Torino (28. prosince) s Clintem Eastwoodem, jenž má na ČSFD ohromujících 90 %. Na Silvestra se do toho opřou Poldové a Nový rok přivítají Postradatelní 2, kde budou rány rozdávat Sylvester Stallone a Chuck Norris. Foto: Three Brothers Production / Jiří Jevický Foto: Dimension Films Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Foto: 20th Century Fox Foto: Universal Pictures Foto: Paramount Pictures Foto: Československý státní film Foto: Gorky Film Studios
Nova Lady zaplaví diváky romantikou. Romantické komedie
Zázrak o Vánocích (28. prosince) a Vánoční valčík (5. prosince) doplní skvělé kousky jako Prázdniny (25. prosince) s Cameron Diaz a Kate Winslet nebo film Sex ve městě (31. prosince) se Sarah Jessicou Parker v ikonických jehlových lodičkách.
Na Nova Krimi budou i o Vánocích honit zločince
Slečna Marplová, detektivové z Kriminálky Las Vegas a specialisté FBI z Myšlenek zločince. Nebude chybět ani věčně protivný, leč geniální . Dr. House
Vánoce a humor k sobě také patří a Silvestr jej přímo vyžaduje. Nova Fun je na to připravená. Rozdávat dárky si budou
, zákony fyziky a nová paradigmata se budou i přes Vánoce snažit vyřešit oblíbení vědci z Přátelé Teorie velkého třesku a děti bude hlídat Chůva k pohledání. O novoročních předsevzetích se budou dohadovat Dva a půl chlapa a Vánoce po americku si vychutná Americká manželka. Zdroj: TV Nova, ČSFD