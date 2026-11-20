Připravili jsme pro vás 10 logických úloh, které prověří váš postřeh, úsudek i abstraktní myšlení. Zkuste získat alespoň 8 správných odpovědí z 10 a zjistěte, jak na tom vaše mozkové závity jsou!
Logické myšlení patří mezi schopnosti, které používáme prakticky každý den, často dokonce aniž bychom si to uvědomovali. Pomáhá nám vyhodnocovat informace, hledat souvislosti, řešit problémy a rozhodovat se v nejrůznějších situacích. Někdo má pro logické hádanky přirozený talent, jiný se nad nimi musí trochu déle zamyslet. Dobrou zprávou ale je, že logické uvažování můžeme pravidelně procvičovat a postupně zlepšovat. Zkuste si to v našem kvízu na In-Lifestyle.
Logika není výsada matematiků
S logikou úzce souvisí také abstraktní myšlení. Díky němu dokážeme přemýšlet o věcech, které právě nevidíme nebo nemáme přímo před sebou. Umíme si představit různé možnosti, pracovat se symboly, čísly nebo obecnými pravidly a hledat vztahy mezi zdánlivě nesouvisejícími informacemi. Na abstraktním myšlení jsou založené například číselné řady, obrazcové úlohy nebo hádanky, ve kterých máme odhalit, které slovo do skupiny nepatří.
Obě schopnosti se dají rozvíjet různými způsoby. Pomáhá řešení hlavolamů, sudoku, matematických úloh, šachy, slovní hry i obyčejné hádanky. Důležité je nespoléhat se vždy na první nápad, ale zkoušet hledat více možných řešení a ověřovat si, jestli naše úvahy skutečně dávají smysl. Přínosné je také čtení, učení se novým věcem a rozhovory, při kterých se snažíme pochopit jiný pohled na určitou situaci.
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V běžném životě nám logické a abstraktní myšlení usnadňuje mnohem víc než jen luštění hádanek. Pomůže nám například porovnat několik nabídek, sestavit rodinný rozpočet, naplánovat cestu nebo odhalit chybu v argumentaci. Díky němu dokážeme lépe rozlišovat podstatné informace od nepodstatných a nenechat se tak snadno zmást. Připravili jsme proto dvacet otázek, ve kterých si můžete vyzkoušet různé druhy logického uvažování. Kalkulačku ani žádné speciální znalosti potřebovat nebudete. Stačí pozorně číst, přemýšlet a občas se na problém podívat trochu jinak.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech UmímeTo, Wikipedie, PlotBase
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