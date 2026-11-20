jsem si dlouho škatulkovala jako jídlo z Bůček hospody. Doma se mi do něj moc nechtělo. Představovala jsem si půl dne práce, mastnou kuchyň a výsledek, který se stejně nebude blížit tomu, co umí někdo, kdo ho peče roky. Pak mi kamarádka přinesla kousek svého domácího, pomalu . A tím to skončilo. Kůže pečeného bůčku křupla, maso se pod vidličkou skoro samo rozpadlo a já si ještě večer psala o recept.
Od té doby se u nás pomalu pečený bůček objevuje hlavně o
víkendech. Nehodí se na den, kdy přijdete pozdě domů a chcete mít za půl hodiny hotovo. V troubě může ležet pět, někdy i šest hodin, a když se maso nasolí už den předem, je z toho malá kuchyňská akce. Jenže práce je na něm ve skutečnosti méně, než se zdá. Hlavní část obstará čas a nízká teplota. Tuk se pomalu rozpouští, pojivové tkáně povolí a tohle při rychlém pečení prostě nedoženete. Uvnitř se maso rozpadá, výpek ztmavne a zesílí, v kuchyni to voní trochu starosvětsky. Kůže, když se jí na konci přidá teplo, praská skoro jako . chipsy
Můj tip zní: Kůži nařízněte ostrým nožem do kosočtverců už večer před pečením a bůček rovnou nasolte. Sůl se přes noc dostane hlouběji do masa a kůže trochu oschne. Při závěrečném dopékání je to znát víc, než by člověk čekal. Tupý nůž si na kůži vyláme zuby, řezy budou křivé a člověk se u toho akorát rozčiluje, takže nůž předem opravdu nabruste. Recept na pomalu pečený vepřový bůček s křupavou kůží
Celková délka přípravy: přibližně 5 až 6 hodin (plus noční marinování) Ingredience k přípravě Maso a základ pekáče 1 až 1,5 kg vepřového bůčku s kůží 2 až 3 cibule 3 až 4 stroužky česneku sůl (vydatně, kůži solte dvakrát) čerstvě mletý pepř 1 lžička drceného kmínu (plus na posypání) 100 až 150 ml vody nebo světlého vývaru Podávání (volitelné) kysané zelí podle chuti knedlík nebo pečené brambory Postup přípravy pomalu pečeného bůčku s kysaným zelím
1. Bůček nejdřív očistěte. Kůže by měla být bez štětin, případné zbytky se dají opálit plamenem nebo stáhnout ostrým nožem. Pak ji nařízněte do kosočtverců nebo čtverečků, zhruba po centimetru. Není potřeba zajíždět hluboko do masa, stačí proříznout kůži a trochu podkožního tuku. Maso ze všech stran dobře osolte, opepřete a okmínujte, kůži zatím solte spíš opatrně. Takto připravený bůček zabalte a uložte přes noc do lednice. Sůl mezitím pronikne dovnitř a kůže na povrchu částečně oschne.
2. V den pečení nastavte troubu na
140 stupňů. Cibuli nakrájejte nahrubo a rozprostřete ji na dno pekáče spolu s oloupanými stroužky česneku. Přilijte vodu nebo vývar. Stačí tenká vrstva po dně, přibližně 100 ml. Na začátku ochrání cibuli před připálením, později z ní spolu se šťávou z masa vznikne základ výpeku.
3. Bůček položte do pekáče
kůží dolů. Horní stranu masa ještě lehce osolte a opepřete. Pekáč přiklopte poklicí, případně ho dobře utěsněte alobalem. Dejte do trouby a první hodinu do něj zbytečně nesahejte. Kůže se v troše tekutiny nejdřív změkčí, což se hodí hlavně tehdy, pokud jste ji předem nenařezali úplně dokonale. Foto: Cooky.cz, Pomalu pečený bůček s křupavou kůrkou: Tuhý kus masa, který trpělivost promění v něco, co se rozpadá pod vidličkou
4. Po hodině maso opatrně vyndejte a otočte ho
kůží nahoru. Teď kůži pořádně osolte a štědře posypte drceným kmínem. Mrkněte i na dno pekáče. Pokud je skoro suché, dolijte trochu vody. Pekáč znovu zakryjte a vraťte do trouby na další 3 až 4 hodiny při stejné teplotě, tedy 140 stupňů.
5. Asi hodinu před koncem pomalého pečení můžete pod maso přidat kysané zelí, pokud ho chcete podávat rovnou z pekáče. Ve výpeku se prohřeje, natáhne tuk i chuť masa a bude výrazně lepší než zelí jen ohřáté ze sáčku nebo plechovky. U nás doma se o tomhle kroku většinou ani nevede debata. Zelí tam prostě jde.
Dokončení
Domácí paštika s bohatou chutí: Z obyčejného krajíce chleba udělá večeři, na kterou se budete těšit
6. Česnek přidejte nejdřív hodinu před koncem celkového pečení, ideálně právě v této fázi, pokud jste ho do pekáče nedali už na začátku. Při dlouhém pobytu v troubě může i při nižší teplotě zhořknout. Stejné doporučení se objevuje i v receptech na pomalý bůček, kde se česnek často přidává až ke konci.
7. Když je maso měkké a vidlička do něj zajede bez odporu, pekáč odkryjte. Bůček musí ležet kůží nahoru. Teplotu zvyšte na
200 až 220 stupňů a kůži dopékejte ještě 15 až 20 minut, dokud nezačne bublat, praskat a chytat tmavší zlatavou barvu. Od trouby se v téhle chvíli raději moc nevzdalujte. Při vyšší teplotě se kůže umí během pár minut změnit z krásně křupavé na připálenou.
8. Hotový bůček vytáhněte z trouby a nechte ho
10 minut odpočinout na prkénku, jen volně přikrytý alobalem. Šťáva se v mase trochu usadí a při krájení nevyteče hned ven. Krájejte podle předřezaných čtverečků v kůži. Pěkný kousek má nahoře křupavou kůži, pod ní vrstvičku tuku a dole měkké šťavnaté maso. Tipy redakce: Noční pečení jako alternativa: Pokud chcete mít bůček hotový k obědu a nechce se vám vstávat brzy ráno, nařízněte kůži už večer, maso okořeňte, položte do pekáče kůží nahoru a pečte přes noc na 90 stupňů zhruba 8 až 10 hodin. Ráno pak stačí zvýšit teplotu a dopéct kůži dozlatova. Tenhle způsob používá řada zkušených domácích kuchařů a výsledek se klasickému dennímu pečení bez problémů vyrovná. Výpek nevylévejte: Tmavý výpek z pekáče je výborný základ jednoduché šťávy. Přeceďte ho, seškrábněte připečené kousky cibule, dolijte trochu vody nebo vývaru a krátce povařte. Mouku klidně vynechte, výpek bývá sám o sobě dost silný a chuťově plný. Koření a variace: Sůl, pepř a kmín jsou český základ, kterým nic nezkazíte. Bůček ale snese i výraznější dochucení. Dá se použít papriková pasta, hořčice nebo malé množství sójové omáčky vetřené do masa před pečením. Každá varianta trochu změní barvu výpeku i chuť výsledné kůže. Jak poznat hotové maso: Dobře upečený bůček se při lehkém tlaku vidličkou rozestupuje na vlákna. Pokud je v mase kost, měla by jít vytáhnout bez odporu. Jestli maso ještě drží pohromadě a vzdoruje, vraťte ho zakryté do trouby na dalších 30 až 60 minut. U bůčku se spěch většinou vymstí.
Formanské závitky z bůčku a pečené kysané zelí: Sytá klasika z jednoho pekáče s chlupatými knedlíky
Domácí pečené kuře s bůčkem v hlavní roli. Jídlo, ve kterém se šťáva nešetří a knedlík má co nasávat
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline