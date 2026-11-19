Když na telefonu s Androidem zapnete úsporný režim baterie, ať už ručně, nebo automaticky při dosažení určité úrovně nabití, systém začne omezovat některé funkce. Aplikacím zredukuje činnost na pozadí, může odložit méně důležité notifikace, přepne displej do tmavého režimu a ztlumí tapetu. Některé síťové přenosy se zpozdí a vizuální efekty se omezí. Pokud navíc na telefonu Pixel aktivujete ještě přísnější extrémní úsporný režim, Android většinu aplikací pozastaví, omezí jejich aktivitu a zkrátí dobu, po které se displej automaticky vypne. To vše dělá proto, aby baterie vydržela co nejdéle. Jenže u aplikací, na kterých vám záleží, například komunikátorů, navigace nebo fitness trackerů, mohou tato omezení znamenat zpožděné zprávy nebo ztracený záznam trasy. Právě proto Android nabízí možnost vyjmout konkrétní aplikace z některých úsporných opatření. Stačí je v nastavení přepnout do režimu „Neomezené“.
Co přesně úsporný režim dělá s vašimi aplikacemi
Android neomezuje všechny aplikace stejným způsobem. Systém je interně rozděluje do takzvaných pohotovostních kategorií podle toho, jak často a jakým způsobem je používáte. Podle vývojářské dokumentace Googlu existuje pět úrovní: Active, Working set, Frequent, Rare a Restricted. Aplikace, kterou používáte každý den, obvykle zůstává v nejvyšší kategorii a systém jí ponechává větší volnost. Naopak aplikace, kterou jste několik týdnů neotevřeli nebo která se chová problematicky, může skončit v nejnižší kategorii. Tam pro ni platí přísnější omezení úloh, alarmů i přístupu k síti.
Vedle tohoto automatického třídění funguje na většině novějších telefonů také funkce Adaptivní baterie. Ta bývá ve výchozím nastavení zapnutá a průběžně se učí z vašich uživatelských návyků. I bez ručního zapnutí úsporného režimu tak může Android u méně používaných aplikací omezit aktivitu na pozadí a zpozdit některá upozornění. Jinými slovy, systém může šetřit energii nejen při nízkém stavu baterie, ale také průběžně během běžného používání.
Důležité je nezaměňovat úsporný režim během používání telefonu s ochranou baterie při nabíjení. Telefony Pixel mají například samostatnou funkci, která omezuje nabití na 80 %, aby se dlouhodobě zpomalilo opotřebení akumulátoru. Jde však o úplně jinou funkci než úsporný režim.
Kde najdete přepínač a jak ho použít
Cesta k příslušnému nastavení se liší podle výrobce, princip je ale podobný: najít konkrétní aplikaci v nastavení a změnit její režim správy baterie z optimalizovaného na neomezený.
Na čistém Androidu a telefonech Pixel:
- Otevřete Nastavení → Aplikace → Zobrazit všechny aplikace.
- Vyberte konkrétní aplikaci.
- Klepněte na Využití baterie aplikací.
- Zvolte Neomezené.
Alternativně můžete dlouze podržet ikonu aplikace, otevřít Informace o aplikaci a následně přejít do nabídky Správa využití baterie.
Na telefonech Samsung Galaxy s One UI:
- Otevřete Nastavení → Aplikace.
- Vyberte požadovanou aplikaci.
- Klepněte na Baterie.
- Zvolte Neomezené.
Samsung navíc nabízí vlastní možnost, jak zabránit uspávání vybraných aplikací. V nabídce Nastavení → Baterie → Limity využití na pozadí najdete seznam Nikdy neuspávat, do kterého můžete přidat důležité aplikace. Konkrétní podoba nabídky se však může lišit podle modelu Galaxy, verze One UI i operátora, jak upozorňuje také Samsung.
U kterých aplikací to má smysl vypnout
Každá aplikace přepnutá do neomezeného režimu může spotřebovávat více energie, protože dostává větší prostor pro činnost na pozadí. Google ani Samsung neuvádějí univerzální údaj, o kolik se tím zkrátí výdrž baterie. Záleží na konkrétní aplikaci a na tom, jak intenzivně pracuje, i když ji právě nepoužíváte.
Vyjmutí z optimalizace má podle nás smysl především u těchto typů aplikací:
- Komunikátory (WhatsApp, Signal, Telegram): zpožděné upozornění na novou zprávu může znamenat, že přehlédnete důležitou informaci.
- Navigace (Mapy Google, Waze): od Androidu 12 funguje určování polohy při navigaci na popředí i během úsporného režimu, u starších verzí však mohla být GPS při zhasnutém displeji omezována.
- Fitness a sportovní aplikace (Strava, Garmin Connect): výpadek GPS uprostřed tréninku může znamenat ztrátu části záznamu.
- Hudební a podcastové aplikace (Spotify, YouTube Music): omezení přehrávání na pozadí může způsobovat nežádoucí přerušování poslechu.
Naopak u her, nákupních aplikací, zpravodajských agregátorů nebo sociálních sítí obvykle nemá neomezený režim velký přínos. Tyto aplikace většinou používáte aktivně, když jsou otevřené na displeji, takže vás omezení jejich činnosti na pozadí nemusí nijak zásadně ovlivnit.
Jak se Android liší od iPhonu
Apple přistupuje k úspornému režimu jinak. Podle oficiální dokumentace režim nízké spotřeby snižuje jas displeje, zkracuje dobu automatického zamykání na 30 sekund, omezuje načítání e-mailů na pozadí, aktualizace aplikací na pozadí i automatické aktualizace. Režim se navíc automaticky vypne po nabití baterie na 80 %. Jde však o plošné systémové omezení. iPhone nenabízí stejně přímočarou možnost, jak z hlediska správy baterie vyjmout konkrétní aplikaci z úsporného režimu.
Android v tomto ohledu poskytuje uživatelům větší kontrolu. Můžete mít zapnutý úsporný režim a současně nechat několik vybraných aplikací pracovat s menšími omezeními. Na telefonech Pixel navíc extrémní úsporný režim umožňuje vytvořit seznam nezbytných aplikací, které zůstanou dostupné i v nejpřísnějším režimu. Zatímco ostatní aplikace jsou pozastavené, tyto vybrané můžete dál používat.
Jak nastavit automatické zapínání
Pokud nechcete na zapínání úsporného režimu myslet, nastavte si jeho automatickou aktivaci. Na telefonech Pixel najdete příslušnou volbu v nabídce Nastavení → Baterie → Spořič baterie → Plán a připomenutí. Zde můžete nastavit automatické zapnutí podle úrovně nabití a posuvníkem určit konkrétní hranici. Na většině ostatních telefonů s Androidem najdete podobnou možnost přímo v nastavení baterie.
Kombinace automatického úsporného režimu a ručně vybraných aplikací bez omezení je podle nás rozumným kompromisem. Telefon šetří energii tam, kde to příliš nevadí, a zároveň umožňuje důležitým aplikacím doručovat zprávy, navigovat nebo zaznamenávat sportovní aktivity. Skutečný dopad na výdrž baterie si můžete ověřit v nabídce Nastavení → Baterie → Využití baterie. Univerzální číslo totiž neexistuje a spotřeba se liší podle konkrétního zařízení i způsobu používání.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman