Když chci vykouzlit úsměv na tváři celé rodině a přitom strávit v kuchyni jen chvilku, sáhnu po prověřené klasice v podobě
nepečené střechy z . Tahle dobrota má v sobě úžasné kouzlo dětství, kdy jsme s napětím sledovali, jak se BeBe sušenek rovnané sušenky po zabalení promění v dokonalý střešní tvar ukrývající sladký a jemný banán tvarohový krém. Je to neuvěřitelně hravý , který vypadá na stole jako z cukrárny, a přitom k jeho přípravě vůbec nepotřebujete zapínat troubu. dezert
Každý kousek v sobě skrývá
dokonalou souhru křehkých sušenek, nadýchaného krému a šťavnatého ovoce, kterému se prostě nedá odolat.
Můj tip zní: Sušenky před skládáním na alobal můžete lehce pokropit vlažným mlékem nebo rumem, čímž urychlíte jejich změknutí a celý zákusek získá ještě luxusnější šmak. Recept na retro nepečenou střechu z BeBe sušenek
Celkový čas přípravy a chlazení: 3 hodiny 30 minut Ingredience potřebné k přípravě 2 balení BeBe sušenek (světlé a tmavé) 250 g měkkého tučného tvarohu 150 g změklého másla 100 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 2 zralé banány 50 g strouhané čokolády (na posypání) Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, ruce si nezamažete, alobal odvede práci za vás Postup při přípravě BeBe střechy ze staré kuchařky
1. Na pracovní plochu
rozprostřete větší kus alobalu nebo potravinářské fólie, která vám usnadní závěrečné tvarování dezertu.
2. Na alobal
naskládejte BeBe sušenky v řadách vedle sebe tak, aby tvořily obdélník o velikosti třikrát tři nebo třikrát čtyři sušenky, přičemž střídejte světlé a tmavé kousky.
3. V hluboké mísy
vyšlehejte změkklé máslo s moučkovým a vanilkovým cukrem do nadýchané a světlé pěny.
4. Do vyšlehané máslové pěny
postupně zašlehejte měkký tvaroh, dokud nevznikne hladký, nadýchaný a jednotný krém.
Kaštanová roláda s bohatou krémovou vrstvou. Sladký dezert, který se při každém soustu příjemně rozplývá
5. Připravený krém
rovnoměrně rozetřete na naskládané sušenky na alobalu, přičemž si trochu krému nechte na závěrečné potření povrchu.
6. Do středové řady krému
položte oloupané banány těsně za sebou po celé délce připraveného obdélníku.
7. Pomocí alobalu
opatrně nadzvedněte krajní řady sušenek z obou stran a přitiskněte je k sobě tak, aby se vytvořil tvar střechy. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, sušenky naskládejte jako šachovnici
8. Celou zabalenou střechu
ještě utáhněte v alobalu, uložte do chladničky a nechte důkladně ztuhnout alespoň po dobu tří hodin.
9. Po ztuhnutí opatrně odstraňte alobal, povrch
potřete zbylým krémem a posypte ho strouhanou čokoládou.
10. Nakrájejte na úhledné porce a
podávejte vychlazené celé rodině nebo návštěvě. Tipy redakce: Výběr sušenek: Kombinace světlých a tmavých BeBe sušenek vytvoří po rozkrojení nádherný vzor, který na talíři skvěle vypadá. Rovné banány: Pro tvarování střechy vybírejte rovné a pevné banány, které se vám budou ve středu dezertu lépe skládat. Důkladné vychlazení: Nechte dezert v lednici odležet ideálně přes noc, sušenky krásně natáhnou vlhkost z krému a budou dokonale měkké. Obalení v kokosu: Povrch střechy můžete kromě čokolády posypat také strouhaným kokosem nebo mletými oříšky. Snadné krájení: Při porcování používejte ostrý nožík namočený v horké vodě, aby byly řezy dokonale čisté a hladké.
VIDEO
Dezert z listového a piškotového těsta překvapí svou skladbou. Jahodový pudink doplňují sladké meruňky
Čokoládovo-tvarohové košíčky: Jemný dezert, který vypadá slavnostně a přitom se připravuje jednoduše
Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca