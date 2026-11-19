Zdíša ze Zrádců se ohlédla za vyřazením. Přiznala, že věrnost byla také součástí její herní taktiky
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Zdislava Pokorná na Veletrhu mediálního vzdělávání JSNS 2026Zdroj: Pavel Bednařík (WMCZ) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, ořez 16:9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Článek byl publikován 19.11.2026 20:40
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