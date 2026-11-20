Když se mi po domě rozline ta
nezaměnitelná vůně čerstvě upečeného , hned se vracím do časů, kdy léto vonělo zralým ovocem a babička nás lákala ke stolu ještě horkým koláčem. Poctivý kynutého těsta s bohatou nadílkou kynutý koláč šťavnatého ovoce a křupavou máslovou je prostě sázkou na jistotu, která nikdy neomrzí. Každé sousto v sobě nese dokonalou harmonii nadýchané střídy, drobenkou kyselkavých ovocných tónů a sladkého posypu.
Příprava domácího kynutého těsta sice vyžaduje trochu trpělivosti při kynutí, ale ten výsledek na talíři stojí za každou minutku čekání.
Můj tip zní: Všechny suroviny na těsto si vyndejte z chladničky alespoň hodinu předem, aby měly pokojovou teplotu, protože vlažné prostředí a vlažné mléko s kváskem jsou pro kvasinky tím nejlepším startem do života. Recept na tradiční kynutý koláč s ovocem a drobenkou
Celkový čas přípravy a pečení: 1 hodina 45 minut Ingredience potřebné k přípravě Kynuté těsto 3 hrnky polohrubé mouky 1,5 polévkové lžíce sušeného nebo čerstvého droždí 1 hrnek vlažného mléka 6 lžic krystalového cukru 6 lžic rozpuštěného tuku (másla nebo Hery) 2 žloutky 1 špetka soli 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička strouhané citrónové kůry Ovocná vrstva a drobenka 600 g čerstvého nebo mraženého ovoce (meruňky, jahody, borůvky) 100 g polohrubé mouky 80 g mletého cukru 80 g studeného másla Postup při přípravě ovocného kynutého koláče
1. Rozdrobené droždí
rozdrobte do vlažného mléka, přidejte lžíci cukru, lžíci mouky a nechte na teplém místě vzešlý kvásek.
2. Do mísy nasypte zbylou polohrubou mouku, krystalový cukr, vanilkový cukr, špetku soli, strouhanou citrónovou kůru a
přidejte vzešlý kvásek.
3. Podle potřeby přilijte zbytek vlažného mléka a
zpracujte základní těsto.
4. Nakonec do těsta
zapracujte rozpuštěný a vychladlý tuk, dokud se těsto nepřestane přichytávat na stěny mísy.
5. Těsto lehce posypte moukou,
přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě důkladně vykynout.
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6. Vykynuté těsto
rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem a nechte ještě chvíli odpočinout.
7. Na povrch těsta
hustě naskládejte kousky ovoce řeznou stranou nahoru, aby pustilo šťávu do těsta.
8. V misce prsty
promněte mouku, cukr a studené máslo, abyste vytvořili sypkou drobenku, kterou štědře posypte ovoce.
9. Vložte plech do trouby předehřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 30 až 35 minut do zlatohnědé barvy.
10. Upečený koláč vyndejte z trouby,
nechte ho vychladnout na mřížce a před podáváním lehce poprašte moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, spousta ovoce hraje všemi barvami Tipy redakce: Trpělivost při kynutí: Dopřejte kynutému těstu dostatek času na teplém místě, protože jedině tak bude koláč po upečení dokonale nadýchaný. Šťavnaté ovoce: Pokud použijte mražené ovoce, předem ho nechte okapat a obalte v trošce mouky, aby se v těstě příliš nerozmáčelo. Máslová drobenka: Na dokonalou drobenku používejte vždy studené máslo, které se při mnutí s moukou a cukrem krásně spojí v hrudky. Citrónová kůra: Přidání čerstvě nastrouhané citrónové kůry dodá celému těstu nádhernou svěží vůni jako od babičky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková