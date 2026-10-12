Od studentky po seniora. Nejmladší zastupitelce je 18 let, nejstaršímu 85

Od studentky po seniora. Nejmladší zastupitelce je 18 let, nejstaršímu 85Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Od studentky po seniora. Nejmladší zastupitelce je 18 let, nejstaršímu 85Zdroj: Hanka Poskočilová
Článek byl publikován 12.10.2026 05:02
Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 10. kola extraligy Olomouc 3:1 a dosáhli na čtvrté domácí...
Náchod mají i po volbách vést dosavadní koaliční partneři. Tři uskupení se dohodla na pokračování...
Překážkový dostih Velká pardubická podruhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal...
Ve Vrchovnicích měli sečteno zhruba za 50 minut. V Bačetíně měli voliči stejně jako ve všech řádných...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →