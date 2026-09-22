Trávník přesetý v září vyroste do hustého koberce, ale jen pokud dodržíte tři kroky. Většina zahrádkářů vynechá ten poslední

Tomáš Šena, odborník na trávníkovou péči a zakladatel značky ŠENA SHOP, staví celou podzimní regeneraci na třech provázaných krocích: mechanickém otevření porostu, výživě a plošném přesevu kvalitní směsí. Kdo některý z nich přeskočí, podle Šeny jen záplatuje díry a nechává trávník rok co rok slábnout.
Proč právě září dává trávníku náskok, který jaro nedožene
Letní žár ustupuje, půda si ale drží naakumulované teplo. Srážky přibývají, odpařování klesá. Plevele ztrácejí dynamiku, kterou mají na jaře. Tohle trojí souběžné zlepšení podmínek dělá z druhé poloviny září jedinečné regenerační okno.
Šena pro
Atlas/Centrum přímo uvádí, že právě v tomto období má přesetí největší šanci na úspěch. Nové rostliny stihnou zakořenit ještě před příchodem mrazů a na jaře pokračují jako už založený porost, s funkčním kořenovým systémem, hustou drnovinou a schopností odolávat prvnímu letnímu stresu.
Srovnání s jarním výsevem mluví jasně: kdo seje v březnu či dubnu, posílá čerstvě vyklíčené traviny rovnou do období sucha, horka, chorob a agresivních plevelů. Univerzitní výzkum NC State Extension potvrzuje, že podzimní termín dává chladnomilným trávníkům zdaleka nejlepší startovní pozici. Prakticky řečeno, podzimní přesetí funguje jako výměna trávníkové soupisky v jediném období roku, kdy nové odrůdy dostanou čas zakořenit bez letního stresu.
Tři kroky, které rozhodují o hustotě porostu
Šena opakovaně popisuje postup, jehož síla spočívá v pořadí a úplnosti. Vynechání kteréhokoli článku řetězec oslabí.
1. Vertikutace a vyčesání Mechanické narušení povrchu odstraní plsť, mech a odumřelou hmotu. Otevře cestu osiva k půdě. Bez tohoto kontaktu semeno leží na povrchu, vysychá a nevzchází. Šena na blogu Miluju svůj trávník upozorňuje, že právě přípravu porostu lidé nejčastěji přeskakují: dosypou hrst osiva do holého místa a čekají zázrak.
2. Hnojení Výživa dodaná před přesevem nebo současně s ním zajistí, že klíčící rostliny najdou v půdě dostatek živin pro rychlé zakořenění. Podzimní hnojivo s vyšším podílem draslíku navíc posiluje mrazuvzdornost.
3. Plošný přesev vhodnou směsí Klíčové slovo je „plošný“. Lokální záplaty řeší symptom, celoplošná obnova buduje odolnost. Šena doporučuje sít rovnoměrně po celé ploše, a to i tam, kde porost vypadá zdravě.
Po dokončení trojice přichází čtvrtý prvek: klid. Minimální provoz na ploše, udržovaná vlhkost a první seč až ve chvíli, kdy původní tráva doroste k osmi centimetrům; sekačku pak nastavit kolem pěti centimetrů. Royal Horticultural Society u nově osetých ploch uvádí první seč při výšce 5 až 7,5 cm.
Kolik osiva skutečně potřebujete na sto metrů čtverečních
Tady se skrývá detail, který mnohé zahrádkáře mate. Existují dvě různé dávky podle situace:
Nové založení trávníku: přibližně 2,5 kg na 100 m², hodnota, kterou uvádí Oseva UNI u většiny svých směsí. Regenerační plošný přesev: 3 až 4 kg na 100 m², dávka, se kterou pracuje Šena a kterou opakovaně zmiňuje ve svých textech.
Vyšší dávka u renovace má logiku: osivo musí proniknout mezi stávající rostliny, část zůstane na povrchu, část sežerou ptáci. Kdo seje do staršího porostu se stejnou dávkou jako na holou půdu, skončí s řídkým výsledkem.
Která směs patří na vaši zahradu, a proč univerzální volba neexistuje
Šena ve svém čerstvém textu z 2. září 2026 zdůrazňuje, že výsledek nevzniká jedním izolovaným produktem, ale systémem: stanoviště, osivo, sečení, výživa, závlaha a regenerační zásahy tvoří propojený celek. Směs pro slunnou suchou zahradu v Polabí vyžaduje jiné složení než trávník ve stínu pod stromy v Beskydech.
S ohledem na stále teplejší a sušší česká léta roste význam kostřav. Šena za odolnější vůči suchu označuje trávníky s podílem kostřav nad padesát procent. Konkrétní příklady dostupné na českém trhu v roce 2026:
Směs Výrobce Hlavní využití VV‑3/1 Okrasná do sucha ŠENA SHOP Slunné, sušší zahrady; 30 % kostřava drsnolistá, 55 % jemnolisté kostřavy červené VV‑3/3 s jílkem vytrvalým ŠENA SHOP Rychlejší ozelenění s kompromisem v jemnosti VV‑3/2 bez lipnice luční ŠENA SHOP Úzkolistá okrasná, nízkonáročná údržba Do sucha – UNI 8 Oseva UNI Sušší stanoviště, univerzální použití Britan – UNI 1 Oseva UNI Okrasný parkový trávník
Výběr směsi podle stanoviště rozhoduje o tom, jak porost přežije následující léto. NC State Extension dokládá, že směsi několika kultivarů snižují ztráty způsobené chorobami; různé odrůdy nesou různé silné stránky a riziko se rozkládá napříč porostem.
Co se stane s trávníkem, který roky nedostal plošnou obnovu
Šena pracuje s konkrétními intervaly. Trávník bez plošného přesevu pět let považuje za kritický. Po osmi letech bez obnovy očekává v létě vážné problémy: řídká místa, holé fleky, vyšší náchylnost k houbovým chorobám a škůdcům.
Mechanismus je prostý: starší odrůdy postupně ztrácejí vitalitu, druhová pestrost klesá, porost se stává monokulturou náchylnou ke každému výkyvu počasí. Každý vynechaný podzim znamená ztrátu regeneračního okna. Jaro pak slouží jen k opravám škod, které by při pravidelné podzimní obnově vůbec nevznikly.
První viditelné výsledky zářijového přesevu se přitom dostavují rychle. RHS uvádí vzcházení za 7 až 10 dní, NC State počítá s klíčením během 10 až 21 dnů při vhodné vlhkosti a teplotě. Před zimou tak zahrádkář vidí ozelenění i první zahuštění, a na jaře pokračuje porost, který má za sebou měsíce pomalého zakořeňování pod sněhem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková