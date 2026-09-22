McLaren chystá pro Baku novinky. Papáju čeká další výzva

McLaren údajně do Baku přiveze nová vylepšení a kvůli tomu čeká před Velkou cenou Ázerbájdžánu jejich piloty zkouška. Podle dostupných informací papájový tým pro vozy MCL40 přichystal významné aerodynamické vylepšení zaměřené na proudění vzduchu pod podlahou a kolem zadních pneumatik, jehož cílem je zlepšit vyvážení vozu na dlouhých rovinkách tohoto okruhu.
Rob Marshall, technický ředitel a hlavní konstruktér týmu, vysvětlil specifickou technickou výzvu, kterou představuje trať v Baku, kde se nejdelší rovinka v kalendáři setkává s některými z nejtěsnějších zatáček: „Baku je okruh extrémů, který kombinuje nejdelší rovinku ve formuli 1 s některými z nejpomalejších zatáček, takže je třeba zvládnout značné kompromisy.”
„Režim pro rovinky dává každému týmu větší prostor pro nasazení vozu s nízkým aerodynamickým odporem na rovinkách při zachování přítlaku v zatáčkách, ale výzva zůstává stejná, a to přinést nejlepší volby v oblasti konstrukce a nastavení a poté je na trati bezchybně realizovat.”
„Stále se o těchto vozech učíme na každém závodě a v této sezóně jsme v různých závodech překonali i zaostali za našimi očekáváními.“
Rob Marshall zdůraznil, co je konkrétně zapotřebí k zvládnutí okruhu v Baku a k tomu, aby Lando Norris a Oscar Piastri zajeli čistý závod, a dodal: „Baku bude pro MCL40 dalším cenným testem v rámci velmi odlišného spektra charakteristik.”
„Zvláště důležité bude hospodaření s energií a její rozložení, stejně jako správa pneumatik a brzd, protože vozy přijíždějí do první zatáčky po dlouhé rovince s těmito částmi relativně studenými.”
„Z provozního hlediska je na úzkém městském okruhu velmi malá tolerance pro chyby. Malá chyba může vést k rozsáhlým opravám, ztrátě času na trati a odklonění zdrojů od výkonu. Sebevědomí, přesnost a disciplinované provedení budou tedy během celého víkendu zásadní.“
Oscar Piastri zjistil, jak náročný tento okruh může být, poté co havaroval v kvalifikaci, což způsobilo jednu ze šesti rekordních červených vlajek v dané kvalifikaci, a také v loňském závodě.
Komentáře Roba Marshalla odrážejí fyzické nároky brzdné zóny v první zatáčce v Baku, kde vozy při prudkém brzdění zpomalují z rychlosti přes 320 km/h na přibližně 120 km/h, manévr, který je ještě složitější, protože pneumatiky a brzdy jsou ochlazeny předchozí rovinkou.
Vzhledem k tomu, že tým McLaren v rámci regulační kontinuity platné až do roku 2027 vyvažuje vývoj mezi současným vozem a projektem pro příští rok, dal technický ředitel jasně najevo, že priority týmu zůstávají pevně zaměřeny na přítomnost.
„Vzhledem k regulační kontinuitě do příští sezóny a velmi těsnému souboji v čele pole zůstává naše motivace k dalšímu vývoji vozu vysoká. Musíme to vyvážit prací na voze pro příští rok, ale naše bezprostřední zaměření je na dosažení vyššího výkonu a boj o další vítězství v roce 2026, přičemž budeme využívat vše, co se naučíme.”
„Očekáváme, že kterýkoli ze čtyř nejlepších týmů bude schopen v Baku zvítězit, přičemž se přibližuje i skupina pronásledovatelů, a doufáme, že budeme pevně v boji o přední příčky.“