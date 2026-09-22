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McLaren chystá pro Baku novinky. Papáju čeká další výzva

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McLaren míří do Baku s novým aerodynamickým balíčkem, který má pomoci MCL40 lépe zvládat náročné kombinace dlouhých rovinek a pomalých zatáček. Landa Norrise a Oscara Piastriho tak před Velkou cenou Ázerbájdžánu čeká další důležitá zkouška – kromě samotného výkonu vozu bude rozhodovat také práce s pneumatikami, brzdami a minimální prostor pro chybu na úzkém městském okruhu.
Nové aerodynamické vylepšení pro McLaren. Baku prověří jeho efektivitu.

Nové aerodynamické vylepšení pro McLaren. Baku prověří jeho efektivitu.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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