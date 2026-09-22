Bojíme se o děti, zní z Ruprechtic. Lidé chtějí řešit situaci v ulici U Pramenů

Navrhují vybudování chodníku nebo zjednosměrnění ulice, která pro mnoho řidičů funguje jen jako zkratka. „Úzká ulice, kde je rychlost sice limitována 30 km/h, ale jezdí se podstatně rychleji. Není chodník, takže se chodí po komunikaci. Tím pádem hrozí střet. Místní mají roky obavy,“ říká Miloslav Cihlář, jeden z obyvatelů čtvrti.
Poslední kapkou pro místní byla situace, která málem skončila tragédií. „Chyběly centimetry k neštěstí: obrovské SUV tady málem smetlo koloběžkáře, ten v šoku vletěl na paní, která musela jít po silnici,“ popsal Roman Procházka, který celou situaci viděl na vlastní oči.
Místním vadí auta, která ulicí projíždějí vysokou rychlostí, chybí jim také chodník. Silnice je úzká, navíc krajnice je na mnoha místech vysoká a zarostlá a pro chodce je složité se vyhýbat. Vyhýbat se pak musí i dnešní velká auta a v ulici, kterou chodí i řada dětí do nedaleké školy, není nouze o nebezpečné situace.
„Bojíme se posílat své děti bez dozoru ven, aby se jim něco nestalo! Je naprosto neakceptovatelné, abychom v roce 2026 řešili, že se ve městě bojíme vyjít před vlastní dům,“ pokračuje Procházka.
Podle radnice by k nápravě dojít mohlo, zatím ale není jasné kdy. V plánu je i vybudování chodníku, to je ale závislé na dalším faktoru a rozhodně nebude brzy a navíc do čtvrti přinese další auta. „V rámci připravované stavby „Vilapark Horská“ je v této lokalitě plánováno vybudování chodníku. Smlouvu o spolupráci s investorem této stavby zajišťuje odbor dopravních staveb statutárního města Liberec,“ řekla Drbně mluvčí radnice Jana Kodymová.
Okamžitě pomoci by i podle místních mohlo umístění kamery, která situace monitoruje. Ta už přitom v ulici byla. „V minulosti byla na betonovém sloupu veřejného osvětlení v tomto úseku umístěna kamera, která pohyb a rychlost vozidel monitorovala. Z neznámých důvodů však byla po krátké době odstraněna. Od té doby se situace opět výrazně zhoršila,“ popsal Procházka.
Podle radnice šlo tehdy o měření, které mělo ukázat situaci v lokalitě. Kamera by se nyní mohla vrátit. „Z krátkodobého hlediska může odbor správy veřejného majetku města zadat v ulici statistické měření rychlosti a intenzity dopravy, které probíhá po dobu jednoho týdne. Poslední takové měření zde proběhlo v roce 2015. Na základě aktuálních výsledků bude pak možné vyhodnotit, zda je potřeba přijmout další opatření, například instalaci zpomalovacích prvků,“ vysvětlila Kodymová.
Podle místních by mohlo pomoci i zjednosměrnění ulice. Další jednosměrka by mohla vzniknout v rovnoběžné Staškově ulici, která trpí podobně, jako ta U Pramenů. Jednou ulicí by se tak mohlo jezdit nahoru a druhou dolů. To je ale dlouhodobější řešení, které bude muset projít analýzou. „Samo o sobě nemusí situaci vyřešit a v některých případech může naopak vést k přesunu dopravy do okolních ulic. Proto bychom nejprve chtěli vycházet z aktuálních dat o rychlosti a intenzitě dopravy a teprve následně případná opatření navrhovat,“ uzavřela mluvčí radnice.