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Bojíme se o děti, zní z Ruprechtic. Lidé chtějí řešit situaci v ulici U Pramenů

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S přibývajícími obyvateli se v posledních letech dopravní situace v okolí ruprechtického náměstí neustále zhoršuje. Na radnici se proto nyní obrátili obyvatelé ulice U Pramenů, podle kterých je jen otázka času, kdy dojde k neštěstí. Rádi by dopravu v ulici zklidnili.
Bojíme se o děti, zní z Ruprechtic. Lidé chtějí řešit situaci v ulici U Pramenů

Bojíme se o děti, zní z Ruprechtic. Lidé chtějí řešit situaci v ulici U Pramenů

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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