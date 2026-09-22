Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Filipínský vulkán vytvořil ostrov uvnitř jezera uvnitř ostrova uvnitř jezera. Pět vrstev vzniklo díky zvláštnímu typu erupce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šedesát pět kilometrů od třináctimilionové Manily leží kaldera, která vypadá jako geologická matrjoška.
Filipínský vulkán vytvořil ostrov uvnitř jezera uvnitř ostrova uvnitř jezera. Pět vrstev vzniklo díky zvláštnímu typu erupce

Filipínský vulkán vytvořil ostrov uvnitř jezera uvnitř ostrova uvnitř jezera. Pět vrstev vzniklo díky zvláštnímu typu erupce

Zdroj: Foto: Ray in Manila / Creative Commons / CC BY-SA 2.0.
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
10 zemí, kde se turisté cítí nejméně vítaní. Dominuje Evropa a za nepřátelskými reakcemi stojí jeden opakující se sociální vzorec
10 zemí, kde se turisté cítí nejméně vítaní. Dominuje Evropa a za nepřátelskými reakcemi stojí jeden opakující se sociální vzorec
Koruna za čtyři sekundy vody. Španělská pláž testuje sprchu na mince, za projektem stojí prostá ekonomika
Koruna za čtyři sekundy vody. Španělská pláž testuje sprchu na mince, za projektem stojí prostá ekonomika

Na andaluské pláži Matalascañas stojí od června 2026 nerezová sprcha, která přijímá mince i QR kódy....

Turisté rozkrádají skleněnou pláž v Kalifornii. Oblázky jsou střepy z komunální skládky, které oceán obrousil do tvaru drahokamů
Turisté rozkrádají skleněnou pláž v Kalifornii. Oblázky jsou střepy z komunální skládky, které oceán obrousil do tvaru drahokamů

Za odlivu se na úzkém pruhu pobřeží u Fort Bragg v severní Kalifornii stále třpytí tisíce vyhlazených...

Mravenčí královna se páří jednou za život, sperma jí pak vystačí na miliony vajíček
Mravenčí královna se páří jednou za život, sperma jí pak vystačí na miliony vajíček

Představte si orgán menší než špendlíková hlavička, v němž panuje téměř absolutní tma, prakticky nulová...

Česká stavba porazila Centre Pompidou v žebříčku architektonických katastrof. Tři sloupy kontrastují s gotikou tak ostře, že kritici mluví o pěsti na oko
Česká stavba porazila Centre Pompidou v žebříčku architektonických katastrof. Tři sloupy kontrastují s gotikou tak ostře, že kritici mluví o pěsti na oko

V roce 2009 zveřejnil cestovatelský portál VirtualTourist seznam „World’s Top 10 Ugliest...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.