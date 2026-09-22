Filipínský vulkán vytvořil ostrov uvnitř jezera uvnitř ostrova uvnitř jezera. Pět vrstev vzniklo díky zvláštnímu typu erupce

Ostrov v jezeře, v něm další jezero, uprostřed další ostrůvek, a celý ten systém stojí na jednom z nejaktivnějších vulkánů jihovýchodní Asie. Taal Volcano v provincii Batangas na jihozápadě Luzonu dokázal za desítky tisíc let vybudovat pětistupňovou strukturu, jakou na Zemi těžko najdete podruhé. A co víc: průběžně ji přepisuje.
Pět pater od Luzonu po Vulcan Point: jak se počítá geologická matrjoška
Začněme od nejširšího rámce. Luzon, největší filipínský ostrov, tvoří první úroveň. V jeho jihozápadní části se rozprostírá kaldera o rozměrech přibližně 15 × 20 kilometrů; radarové snímky
NASA/JPL hovoří dokonce o průměru blížícím se třiceti kilometrům. Tuto depresi vyplňuje jezero Taal s plochou 267 čtverečních kilometrů a hloubkou až 160 metrů. Druhá úroveň.
Uprostřed jezera vystupuje z hladiny Volcano Island, zhruba pět kilometrů široký útvar složený z překrývajících se sopečných kuželů a tufových prstenců. Třetí vrstva. V jeho středu se otevírá vnitřní kaldera široká asi tři kilometry, zatopená vodou, Main Crater Lake, čtvrtá úroveň. A konečně z hladiny tohoto kráterového jezírka vyčnívá skalnatý ostrůvek Vulcan Point, pozůstatek staršího kráterového dna. Pátá a poslední úroveň.
NASA Earth Observatory celou sekvenci popisuje jako „ostrov v jezeře na ostrově v jezeře na ostrově“. Každá z těchto pěti vrstev nese vlastní geografický název a každá vznikla jiným geologickým procesem v jiné epoše.
VIDEO Dva mechanismy, které vytvořily vnořenou krajinu: kaldera a freatomagmatické exploze
Celou strukturu nevymodelovala jediná katastrofická událost. Formovaly ji dva odlišné procesy, rozložené do obrovského časového rozpětí.
Prvním byla série prehistorických kalderotvorných erupcí. Mezi přibližně 140 000 a 5 380 lety před naším letopočtem opakované výbuchy vyprázdnily část magmatického rezervoáru pod povrchem. Strop nad prázdnou komorou se zhroutil a vznikla rozsáhlá deprese, kaldera, kterou postupně zatopila voda. Tak se zrodilo jezero Taal.
Druhý mechanismus pracoval uvnitř tohoto vodního rámce. Postkalderové erupce navršily uprostřed jezera Volcano Island z vrstev lávy, popela a tufů. Klíčovou roli zde hrála freatomagmatická aktivita, typ erupce, při níž žhavé magma přichází do přímého kontaktu s vodou. Výsledkem jsou prudké parní exploze, intenzivní fragmentace horniny a obrovské množství jemného pyroklastického materiálu. Oproti „suché“ explozivní erupci je freatomagmatický výbuch výrazně razantnější právě díky energii uvolněné z přehřáté páry.
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University of Washington se dnešní rozpoznatelná pětistupňová skladba dovršila až po mohutné erupci roku 1911, která snížila centrální část ostrova a vytvořila dnešní Main Crater Lake. Vulcan Point pak zůstal trčet jako skalní svědek staršího kráterového dna. Desítky tisíc let pro vnější mísu, historická doba pro finální vnitřní podobu. Živý vulkán padesát kilometrů od Manily: proč Taal budí respekt i v roce 2026
Taal zůstává aktivní sopkou. Připomněl to dramaticky v lednu 2020, kdy erupce vyslala sloup popela do výšky patnácti kilometrů a Main Crater Lake z větší části zmizelo. Voda se sice později vrátila, ale tvar pobřeží i dna jezírka se proměnil. Vulkán doslova přepsal část své vlastní ikonické struktury během několika hodin.
Ani v roce 2026 se situace neuklidnila. Zprávy
Smithsonian Global Volcanism Program zaznamenávají slabé freatické a freatomagmatické epizody v dubnu, červnu i červenci 2026. Stupeň pohotovosti zůstává na úrovni 1, celé Volcano Island je vedeno jako trvalá nebezpečná zóna. Filipínský úřad PHIVOLCS dokonce varuje piloty, aby se vyhýbali přeletům nad ostrovem.
Blízkost obřího populačního centra dodává každému i drobnému záchvěvu zvláštní naléhavost. Manila leží pouhých padesát až šedesát pět kilometrů severovýchodně, vzdálenost, kterou auto zdolá za hodinu a půl. Jakákoli budoucí větší erupce by mohla znovu proměnit tvar vnitřního jezera, pohltit Vulcan Point pod vrstvou popela nebo naopak vyzdvihnout nový ostrůvek. Taal svou matrjošku průběžně přestavuje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková