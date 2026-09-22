Koruna za čtyři sekundy vody. Španělská pláž testuje sprchu na mince, za projektem stojí prostá ekonomika

Představte si čtyři kilometry rozpáleného písku, jedinou funkční sprchu a mincovní automat, který nevrací drobné. Radnice Almonte instalovala u vchodu jednoho z hotelů prototyp nerezové „chytré” sprchy vyvinuté místními inženýry Luisem Breñou a Currem Morenem ve spolupráci s firmami Ohm Solutions a Novoinox; hotelová skupina ON Hotels Group poskytla prostor u vstupu. Pilotní provoz během léta 2026 je bezplatný, rozhodnutí o trvalém zpoplatnění však rozdělilo region.
Proč právě Matalascañas potřebuje každý litr hlídat
Voda v této části Španělska je citlivé politické i ekologické téma. Letovisko zásobuje podzemní aquifer, z něhož se odebírá voda z pěti autorizovaných vrtů. Radnice Almonte zveřejnila, že od roku 2010 se odběr snížil o patnáct procent, což úřady prezentují jako projev šetrného hospodaření. Sousedská oblast Doñana však trpí dlouhodobým úbytkem podzemních vod.
Chytrá sprcha slibuje přesné měření průtoku, evidenci využití a včasnou detekci závad, což podle dostupných informací zařízení umí monitorovat v reálném čase a zaznamenávat frekvenci použití. Podle baleárské vodní kampaně běžná plážová sprcha spotřebuje přes deset litrů za minutu; při vysoké návštěvnosti pláže se objemy rychle sčítají. Město Málaga v průběhu sucha v roce 2023 některé sprchy vypnulo a zároveň uvedlo, že celková spotřeba plážových sprch tehdy tvořila méně než čtvrtinu procenta městského vodního rozpočtu. Symbolický význam úspor tak může převyšovat skutečný objem, avšak pro lokalitu závislou na jediném akviferu může mít i malá regulace reálný dopad.
Kolik bude stát opláchnout se od soli: tři varianty ceníku
Ve zprávách se objevují různé částky. Spotřebitelská organizace FACUA prostřednictvím Huelva Información uvádí sazbu 0,30 € za minutu. Deník Independent en Español zmiňuje až 1 € za minutu (uváděno jako relace jedné minuty). Portál Diario Qué! nabízí alternativu: 1 € za pět minut nebo 0,20–0,30 € za minutu.
Žádná z těchto sazeb však nebyla nalezena v oficiálním obecním ceníku; radnice dosud ceník nezveřejnila. Úřady sbírají data z pilotu a zpětnou vazbu od uživatelů, než učiní konečné rozhodnutí o trvalém zpoplatnění nebo rozšíření opatření. Pro ilustraci: čtyřčlenná rodina stráví-li u sprchy dohromady osm minut při sazbě 0,30 € za minutu, zaplatí 2,40 €; při hypotetické sazbě 1 € za minutu by šla platba výrazně výše.
Praktický problém, který návštěvníky nejvíce rozčiluje: automat nevydává drobné, takže při vhození větší mince turista o rozdíl přijde. Jako alternativa je možné platit QR kódem z mobilu, což však na pláži bez telefonu nebo s vybitou baterií nefunguje.
Chytrá sprcha jako předvoj širšího zpoplatňování plážových služeb
Matalascañas v roce 2026 nezavádí jen experimentální sprchu: od května funguje regulované parkování s denními sazbami podle zóny (modrá, červená, zelená), což značí širší tendenci k tarifaci služeb, které dříve bývaly bezplatné. V jiných regionech už existují obdobné modely: v San Sebastián stojí sprcha v kolektivních kabinách 1,60 €; chorvatská Podgora začne do rozpočtu počítat mincové solární sprchy a vykázala z nich příjmy; Baleárské ostrovy plánují nahrazovat sladkovodní oplachy mořskou vodou a Málaga po suchu v červnu 2025 sprchy znovu spustila bez zpoplatnění.
Pro české turisty mířící na Costa del Sol, Mallorku nebo do Chorvatska to zatím neznamená plošnou změnu, ale poselství je jasné: doba, kdy patřila plážová sprcha k samozřejmému bezplatnému vybavení pobřeží, se v některých destinacích zřejmě mění.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková