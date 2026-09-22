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Kutnou Horu provoní poctivá čokoláda. Festival láká na luxusní sladkosti a netradiční chutě

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V říjnu ožijí prostory Kutné Hory tradičním festivalem řemeslné čokolády. Návštěvníky čekají stovky exkluzivních ochutnávek i netradiční párování s prémiovým alkoholem.
Lada Bartošová

Lada Bartošová

Zdroj: FOTO:Distr. Mediatraining
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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