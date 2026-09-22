Karhan nejdřív odmítl návrat do Trnavy, pak ho zlomil Ronaldinho. Jenže legenda se držela bokem i u společné večeře

Sobota 19. září 2026, vyprodaná City Arena, devatenáct tisíc lidí na nohách. Na trávníku stojí Miroslav Karhan, muž, který si po odchodu ze Spartaku v roce 2013 přísahal, že se do Trnavy nevrátí. Nevrátila ho nostalgie, nevrátil ho klub. Vrátil ho Ronaldinho. Přesněji: šance zahrát si proti němu poprvé v životě. Když v březnu organizátoři exhibice oznámili Karhanovo jméno v sestavě slovenských legend, sám to vysvětlil jednoduše: proti Brazílci nikdy nestál a tohle je poslední příležitost.
Stará křivda, která nezmizela
Karhanův odstup od Trnavy nebyl rozmar. Měl konkrétní kořeny. Ve starším rozhovoru pro Pravdu popsal konec kariéry ve Spartaku jako ponížení: o jeho budoucnosti rozhodovali lidé, kterým předtím půjčil peníze na výplaty hráčů. Trenér dělal, co mu řekl „číšník“, jak Karhan označil tehdejšího majitele. Odstavili ho z kádru bez vysvětlení, dlužili mu peníze, a když odešel, nikdo nezavolal.
Třináct let se na stadion nepodíval. Ne proto, že by nenáviděl město nebo fanoušky. Prostě nechtěl být na místě, kde mu vzali důstojnost. A pak přišla nabídka, která neměla s klubem nic společného.
Výjimka jménem Ronaldinho
Exhibiční zápas slovenských legend proti Ronaldinhovu týmu nebyl běžný charitativní přátelák. Oficiální web akce ho od začátku stavěl jako celodenní zábavní produkt, s VIP zónami, zákulisními přístupy, placeným setkáním s fotkou a autogramem a exkluzivní „R10 Dinner Experience“. Vstupenky se vyprodaly ještě před zápasem, zájem překonal kapacitu 19 200 míst.
Karhan nebyl jediný, kdo váhal. I další slovenské legendy zvažovaly, jestli do exhibice jít. Nakonec je přitáhlo totéž: jméno, které přesahuje jakýkoli lokální kontext. Ronaldinho na svých exhibičních turné objíždí stadiony od Toronta po Bari a všude funguje jako magnet. V Trnavě to nebylo jinak.
Čtyři slova a zmizení
Na hřišti Ronaldinho dodal přesně to, co se od něj očekávalo. Úsměv, triky, gesto směrem k tribunám, objetí s brankářem Muchou po penaltě. Stadion dostal svou show.
Mimo trávník ale fungoval v režimu, který Pravda shrnula do titulku: „Řekl čtyři slova a zmizel.“ Samostatná šatna, přísná ochranka, nulový mediální čas. V 58. minutě odešel do útrob stadionu a už se neukázal. Novináři nedostali jedinou otázku. Děti čekaly před hotelem téměř dvě hodiny, marně.
Bylo to arogantní? Spíš řízené. Organizátoři od začátku prodávali blízký kontakt s Brazílcem jako prémiovou službu. Autogram a fotka nebyly součástí základní vstupenky, ale placeného balíčku. Ronaldinhova nedostupnost nebyla chybou systému, byla systémem.
Paradox mýtu
Na jiných zastávkách turné přitom Ronaldinho působil přístupněji. Na Curaçau v dubnu 2026 obsloužil tisk, podepisoval se fanouškům před i po rozhovoru. V Bari o rok dříve ho lidé obklopili už na letišti a on se usmíval do selfie. Rozdíl není v osobnosti, ale v nastavení konkrétní akce.
V Trnavě paradoxně právě ta přísná separace ještě zesílila jeho auru. Kdo ho viděl jen na hřišti, odcházel s pocitem, že zažil něco vzácného. Kdo čekal víc (autogram, pohled zblízka, pár vět), narazil na zeď ochranky a zavřené dveře. Ronaldinho tak zůstal přesně tím, čím byl celou kariéru: nedosažitelný, a o to přitažlivější.
Co z toho zbylo Karhanovi
Slovenské legendy po zápase mluvily v superlativech. Podle dostupných reakcí nikdo nelitoval, že přijel. Karhan sám před akcí zdůrazňoval výjimečnost momentu, a nic nenasvědčuje tomu, že by ho výsledek zklamal.
Neznamená to, že se usmířil s Trnavou. Usmířil se s trávníkem, na kterém stál vedle hráče, jakého slovenský fotbal nikdy neměl a mít nebude. Stará křivda ze Spartaku tím nezmizela. Jen na jeden sobotní večer přestala být důležitější než míč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner