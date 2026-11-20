Václav Upír Krejčí už dosáhl důchodového věku, do pracovního důchodu se ale rozhodně nechystá. Výše jeho penze mu totiž nedovoluje přestat vydělávat.
Václav Upír Krejčí je už několik let ve starobním důchodu, s divadlem a vystupováním ale skončit nehodlá. Penze mu podle jeho dřívějších slov na běžný život nestačí, a tak dál přijímá pracovní nabídky. Ani v sedmdesáti letech přitom nemá o plány nouzi, jak jsme na In-Lifestyle zaregistrovali. Kromě hraní připravuje nové divadelní představení a volný čas tráví také prací na chatě.
Důchod mu na klidné stáří nestačí
Krejčí otevřeně promluvil o tom, jaké je to živit se jako umělec na volné noze a následně přejít do důchodu. Starobní penzi pobírá už od roku 2019, přesto podle něj ani dlouhá léta práce a snaha odkládat si peníze nezaručují bezstarostné stáří.
„Patřím do kategorie fyzických osob, takzvaná volná noha, a to prosím už od roku 1980. A my to máme ještě složitější,“ vysvětlil před dvěma lety v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Připomněl také, že lidé pracující na volné noze nemají stejné jistoty jako zaměstnanci, například v době nemoci jim nikdo nic nezaplatí.
Jeho pohled na výši důchodů je proto poměrně kritický. Podle vlastních slov si sice na stáří střádal, přesto mu výsledná částka neposkytuje možnost přestat pracovat.
„Z takové almužny vyžít prostě nejde. Musím si ještě přivydělávat hraním, vystupováním a brát jakýkoliv kšeft,“ uvedl bez obalu. Zároveň upozornil, že samotné živobytí není jediným výdajem. Platit musí také pojistky, energie, telefon, televizi nebo další pravidelné poplatky.
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V květnu letošního roku se objevil na křtu knihy o začátcích rádia Evropa 2, což bylo v době kdy prodělával rekonvalescenci kvůli operaci kolena. Důchod tehdy vlastně označil za almužnu. Ani přes zdravotní komplikace ale nezahálel, protože zrovna dokončil vlastní divadelní hru. Je zkrátka vidět, že ani po sedmdesátce neztrácí pracovní elán.
Foto: NextFoto, Václav Upír Krejčí a Lucie Krucká na křtu knihy Fotografoval jsem hvězdy
Že se Krejčí rozhodně nechystá pověsit řemeslo na hřebík, potvrdil také v dalším rozhovoru pro
CNN Prima NEWS z letošního září. Pracovní plány má stále poměrně smělé. „Stále hraji, a moc rád, dětská představení. Stále se hraje moje komedie Krasavci i komedie Jeptiška v latexu, Žižka v kontextu,“ prozradil. Kromě toho připravuje další divadelní hru s Tomášem Krejčířem a Bárou Maryskovou. Zdá se tedy, že představa klidného důchodu plného odpočinku mu příliš blízká není.
V osobním životě si však Václav Upír Krejčí na nic stěžovat nemůže. Po komplikovaném rozvodu našel znovu štěstí po boku Lucie, která je o šestnáct let mladší. Loni si ji vzal a zdá se, že po jejím boku jen kvete. Manželku si nemůže vynachválit a společně si užívají také cestování. Kromě toho se Krejčí činí na jejich chatě, kterou postupně přetváří k obrazu svému. Tam si může dopřát trochu odpočinku od pracovního shonu, i když je tu stále co dělat. Důchodový věk pro něj zkrátka neznamená konec aktivit, ale spíše další životní etapu, ve které se snaží skloubit práci, lásku i své koníčky.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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Václav Upír Krejčí si postěžoval na nízký důchod: Ani po sedmdesátce si odpočinek nemůže dovolit byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.