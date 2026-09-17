Oblíbenou část Španělska zasáhly prudké bouřky. Letiště muselo zavřít, letadla odkláněli jinam

Jedním z nejhůře zasažených míst byla Barcelona a její okolí. Přívalový déšť zaplavoval ulice a komplikoval provoz na silnicích, v metru i na příměstské železnici. Na letišti Barcelona El Prat bylo podle španělské veřejnoprávní televize RTVE zrušeno nejméně 23 letů a další spoje nabíraly zpoždění. Kvůli zaplaveným úsekům se problémy objevily také na některých linkách metra a železnice Rodalies. Katalánské tísňové centrum přijalo v souvislosti s počasím více než 1 100 hovorů a evidovalo 680 událostí. Mimořádná byla také intenzita srážek. V Canyelles spadlo během tří hodin 85,6 litru vody na metr čtvereční a v Sant Pere de Ribes dokonce 57,4 litru za pouhou půlhodinu.
Proud vody odnesl automobil, řidič nepřežil
Bouřky si vyžádaly také lidský život. V obci Olivella v provincii Barcelona strhl rozvodněný tok automobil. Svědek zavolal na tísňovou linku krátce po jedenácté hodině večer a do pátrání se následně zapojilo jedenáct jednotek hasičů, specialisté na zásahy ve vodě i drony. Vozidlo se podařilo najít, tělo jeho řidiče však záchranáři objevili přibližně půl kilometru od místa, kam vůz proud vody odnesl. Šlo o muže, který podle španělských médií cestoval v autě sám.
Ve Valencii voda zavřela letiště a zaplavila tunely
Velmi složitou noc zažila také Valencie a okolní obce. V samotném městě naměřily některé srážkoměry přes 80 litrů vody na metr čtvereční a ještě vyšší intenzita se objevila v okolních městech. V Torrentu spadlo podle místních údajů až 74 litrů během půlhodiny. Voda se dostala do podjezdů, garáží a na komunikace, několik vozidel uvázlo v zaplavených místech a záchranáři zasahovali u stovek událostí. Mimořádně silný déšť večer zasáhl také letiště Valencia v Manises, které muselo být po 22. hodině dočasně uzavřeno. Do čtvrtečního rána bylo podle provozovatele Aena odkloněno celkem 12 letů. Letiště poté znovu obnovilo provoz, problémy však přetrvávaly také v síti metra.
V Murcii byl krátce vyhlášen nejvyšší stupeň nebezpečí
Během čtvrtečního dopoledne se největší pozornost přesunula dál na jih do Murcie. Meteorologická služba AEMET vyhlásila pro oblast Campo de Cartagena a Mazarrón červenou výstrahu poté, co se v některých místech objevily srážky přesahující 60 litrů na metr čtvereční za jedinou hodinu. Nejvyšší stupeň platil do 11.59 hodin, následně byla výstraha snížena. Regionální záchranné složky do poledne přijaly 135 telefonátů a řešily 93 událostí, většinu z nich v oblasti Cartageny. Jednalo se především o lokální záplavy, překážky na komunikacích a lidi uvázlé ve vozidlech. Výuka byla preventivně pozastavena v řadě obcí regionu.
Bouřky se mohou během dne znovu rychle vytvořit
Ani během čtvrtečního odpoledne nebylo možné považovat situaci za definitivně ukončenou. AEMET upozorňovala zejména na možnost dalších silných srážek v Murcii, na Ibize a Formenteře. Výstrahy zůstávaly také v částech Alicante a Valencie, kde mohlo do večera během jediné hodiny napršet kolem 30 litrů vody na metr čtvereční a bouřky mohlo doprovázet i větší krupobití. Na Ibize a Formenteře panovalo riziko výrazně silnějších srážek. Pro cestující mířící do postižených oblastí proto zůstává důležité kontrolovat stav letu přímo u letecké společnosti a sledovat aktuální výstrahy, protože intenzita středomořských bouřek se může výrazně měnit i během několika hodin.
Zdroje: rtve.es, aemet.es, europapress.es, efe.com