Oblíbené Kladenské Vánoce začínají poslední listopadovou neděli

V neděli 29. listopadu ožije náměstí Starosty Pavla kouzelným předvánočním obdobím. Návštěvníci se mohou těšit na Slavnostní rozsvícení Pohádkového vánočního stromu splněných přání, oblíbené vánoční trhy a zahájení Kladenských Vánoc. Součástí adventu na Kladně bude také bruslení pod širým nebem, živý betlém se zvířátky, vánoční vláček a vystoupení pestré škály českých interpretů, kteří doplní jedinečnou atmosféru vánoční pohody.
Nezapomeňte navštívit webové stránky www.kladenskevanoce.cz, kde se dozvíte to nejdůležitější o letošním adventu na Kladně, otevírací doby nebo například možnost rezervace ledové plochy v dopoledních hodinách pro školy a školky.
„Vánoce pro mě vždycky byly tím nejkrásnějším svátkem. Mým vlastně jediným přáním v osobním i profesním životě je, aby si je všichni co nejvíce užili a byli spokojení. Věřím, že k tomu pečlivě přichystaným programem Kladenských Vánoc přispějeme. Všechny Kladeňáky srdečně zvu už na slavnostní rozsvícení Pohádkového stromu splněných přání 29. listopadu s koncertem nezaměnitelného Janka Ledeckého,“ říká primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).
Od čtvrtka 12. listopadu zdobí náměstí Starosty Pavla letošní vánoční strom. Krásný smrk měří 12 metrů a přicestoval z Kročehlav. Návštěvníci Kladenských Vánoc se mohou každý pátek až neděli těšit na bohatý kulturní program. Mezi interprety, na které se kladenské publikum může přijít podívat, patří například David Koller, Děda Mládek Illegal Band, Jelen a Kateřina Marie Tichá.
Kladenské Vánoce by nebyly kompletní bez možnosti bruslení. Kluziště najdete ve spodní části Zahrady Kladenského zámku a v den rozsvícení vánočního stromu bude v provozu od 18.00, dále každý den pro veřejnost od 13.00 do 20.00, a to bez půjčovny bruslí. V krásně nazdobené zahradě bude i stánek s občerstvením. Betlém se zvířátky můžete nově nejen s dětmi přijít navštívit k budově Stodoly v horní části zahrady.
Stánky na náměstí Starosty Pavla otevřou každý den od 11.00 do 20.00. Vánoční autovláček bude jezdit od 16.00 do 20.00. Cena jízdného činí 50 korun a děti do pěti let mají jízdu zdarma. Jízdenky můžete zakoupit ve stánku s vánoční truhlou. Nástupní stanici najdete za kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Mateřské a základní školy mohou od pondělí do pátku využít možnost bezplatného bruslení a svézt se vánočním vláčkem, a to vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Na jízdu vláčkem není nutná registrace, na ledovou plochu je však potřeba rezervovat termín prostřednictvím webu www.kladenskevanoce.cz.
Letos mezi nás na chvíli zavítá Santa Claus. Z dalekého Severního pólu přiletěl poznat atmosféru českých Vánoc a na vlastní oči se podívat, jak se slaví krásné české Vánoce na Kladně. Rád se však setká s dětmi, které ho přijdou navštívit na vánoční trhy, a společně se s nimi vyfotí. Na památku jim fotografii věnuje jako malý dárek.
Stačí ho navštívit v následující dny: Pondělí a Středa 16.00 – 18.00
Pátek až Neděle17.00 – 20.00
Kromě Zahrady Kladenského zámku budou nazdobeny i Dvořákovy sady u Městského divadla Kladno.
O Štědrý den 24. prosince budou otevírací a provozní časy zkrácené. Kladenské Vánoce, kromě kluziště, končí v neděli 27. prosince.
Součástí Kladenských Vánoc bude i výprava Mikuláše se svou družinou andělů a čertů, která na náměstí zavítá v sobotu 5. prosince. Pro děti si připravila program plný zábavy a soutěží.
Chybět nebudou ani tři ohniště, u kterých se zahřejete a pokud budete chtít, můžete si přímo na náměstí koupit i buřty, půjčit si vidlice a rovnou si je opéct.