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Klidně vám rozstřílí okna. Oscarová Jessica Chastain se v novém thrilleru Netflixu mění v neřízenou střelu

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Kdo říká, že country nemůže mít pořádně temnou stránku? Netflix už brzy ukáže, že za chytlavými melodiemi se můžou skrývat pořádně děsivá tajemství. V americkém kriminálním thrilleru Heartland zazáří oscarová Jessica Chastain jako bývalá hudební hvězda, která nejde pro ránu daleko. A když její neteř
Klidně vám rozstřílí okna. Oscarová Jessica Chastain se v novém thrilleru Netflixu mění v neřízenou střelu

Klidně vám rozstřílí okna. Oscarová Jessica Chastain se v novém thrilleru Netflixu mění v neřízenou střelu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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