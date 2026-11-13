Klidně vám rozstřílí okna. Oscarová Jessica Chastain se v novém thrilleru Netflixu mění v neřízenou střelu

Country hudba v temnějším kabátě
Za novým
americkým filmem Heartland stojí scenáristka a režisérka Shana Feste, která se do Nashvillu vrátila po šestnácti letech od natočení hudebního dramatu Síla country s Gwyneth Paltrow a Timem McGrawem v hlavních rolích. Tentokrát se však rozhodla country svět ukázat z úplně jiné perspektivy. Místo klasického hudebního dramatu vsadila na detektivní zápletku a atmosféru filmového noir.
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„Chtěla jsem vytvořit něco, co bude působit opravdově, ale zároveň bude diváky nesmírně bavit. Příběh, který propojí napětí s country hudbou a nabídne hrdinku, které budete fandit, i když se nepodobá žádné, jakou jste dosud viděli,“ prozradila v rozhovoru pro Netflix. Nejvíc ji přitahovala představa komplikované, nespoutané a pořádně drsné ženy, která se vymyká obvyklým představám o filmových hrdinkách. Foto: Khalid Mohtaseb/Netflix © 2026. O čem bude kriminální thriller Heartland?
Kriminální thriller Heartland bude vyprávět příběh bývalé country superstar Misty Jones, která už dvacet let žije v ústraní a na svou někdejší slávu se snaží zapomenout. Když však beze stopy zmizí její dvaadvacetiletá neteř Charlie, rozhodne se vrátit do Nashvillu a pustit se do pátrání na vlastní pěst.
Charlie je totiž mladá zpěvačka, která kráčí v jejích stopách. Její zmizení rozpoutá pořádný mediální poprask. Misty se postupně dostává na stopu několika podezřelých, mezi nimiž nechybí neteřin přítel Jace ani její manažer Roy Combs. Čím hlouběji se ale do případu noří, tím víc znepokojivých tajemství odhaluje. V Nashvillu totiž nikdo není takový, jak se na první pohled zdá. A ani Misty nemá svou minulost zdaleka čistou.
Jessica Chastain se nebála ani zpěvu
Hlavní role Misty se ujala
Jessica Chastain, která všechny pěvecké pasáže ve filmu nazpívala sama. Se zpěvem má zkušenosti už z filmu Očima Tammy Faye, v němž ztvárnila Tammy Faye Bakkerovou a za svůj výkon získala Oscara. A dále ze seriálu George & Tammy, kde si zahrála country zpěvačku Tammy Wynetteovou. Za tuto roli byla nominována na cenu Emmy.
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„Country hudba je především o vyprávění příběhů. O někom, kdo vás opustil, o někom, kdo zemřel, o přílišném pití nebo o touze po člověku, po kterém byste toužit neměli. Asi mám zkrátka slabost pro ženy s velkými účesy a pořádně komplikovaným životem,“ svěřila se herečka.
Misty přitom nebude žádnou uhlazenou hrdinkou, kterou si každý okamžitě oblíbí.
„Dokáže být neuvěřitelně něžná, ale o pět minut později už někomu rozstřílet okna. Nestojí o to, aby ji lidé měli rádi. A právě takové ženy na plátně miluji, protože jich podle mě nevídáme dost,“ dodala Chastain. Foto: Tina Rowden/Netflix Foto: Netflix Foto: Tina Rowden/Netflix © 2026. Foto: Tina Rowden/Netflix © 2026. Foto: Tina Rowden/Netflix © 2026. Foto: Tina Rowden/Netflix © 2026. Foto: Netflix Foto: Tina Rowden/Netflix © 2026. Kdy film Hearland vyjde na Netflixu?
Roli zmizelé Charlie ztvární Carter Faith, skutečná vycházející hvězda country hudby. Také ona v případě tohoto kousku nezůstala jen u herectví. Pro snímek totiž nahrála několik skladeb, včetně soundtracku. Hudební doprovod navíc obohatí písně dalších country interpretů, například Margo Price a Carly Pearce.
Kriminální thriller Heartland dorazí na Netflix 13. listopadu. Zdroje: About.Netflix