Chybějící roky lze do odhadu důchodu přidat bez dokladu. V úřední evidenci přesto mohou dál scházet

Na mezeru ve výpisu mohou narazit i lidé, kteří mají do důchodového věku ještě daleko. Po přihlášení si mohou zdarma zobrazit, kolik let pojištění mají v evidenci a na jak vysoký důchod by podle dnešních pravidel dosáhli. Jak bude výsledek vypadat, záleží také na tom, které údaje o jejich minulosti už má správa sociálního zabezpečení k dispozici. Když v přehledu chybí několik let, aplikace sama nerozliší, zda po ně člověk pojištěný nebyl, nebo zda příslušná doba dosud není doložena. Výpis proto ještě neříká, že mu úřad při skutečné žádosti důchod zamítne.
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Pro orientační výpočet stačí dobu zadat
V evidenci může scházet například studium nebo vojenská služba. Člověk, který v přehledu takovou dobu nevidí, ji může pro výpočet sám doplnit. Pro tento účel nemusí předkládat potvrzení od školy ani doklad o službě. Může tak zjistit, co by pro jeho odhad znamenalo, kdyby příslušnou dobu mohl započítat. Samotný údaj zadaný na obrazovce ovšem neprokazuje, že celá doba skutečně trvala tak dlouho ani že splnila všechny podmínky pro započtení. Proto se takto vložené období do úřední evidence nepřenese jako uznané.
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Se žádostí o zápis už odchází i doklad
Od 25. března 2026 přijímá správa sociálního zabezpečení žádosti o doplnění či prověření zaznamenaných dob také přes osobní důchodové konto na internetu. Kdo si dosud jen zkoušel, jak několik let studia ovlivní jeho odhad důchodu, může tudy úřadu poslat potvrzení od školy. Záleží na tom, co už v přehledu je. Úplně chybějící období lze navrhnout k zápisu, u již evidovaného lze požádat o prověření nebo navrhnout úpravu. K doplňované či měněné době patří dokumenty, podle kterých může správa ověřit její trvání i to, o jakou dobu šlo. Klient pak žádost o zápis nebo prověření odešle.
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Tentýž údaj tak může posloužit dvakrát. Dobu přidanou do osobního konta lze využít také pro orientační výpočet, o zápisu do evidence však rozhodne až zpracování žádosti. Ve svém přehledu žadatel vidí, zda už správa žádost vyřídila. Jakmile podklady zpracuje, zobrazí mu tam také výsledek. Kdo má podklady jen na papíře, může se také obrátit na kteroukoli okresní správu sociálního zabezpečení. Z předložených originálů tam pořídí ověřené kopie a postoupí je ústředí k zaevidování.
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Celý přehled může jednou ročně projít pracovník správy
Od žádosti o doplnění konkrétní doby se liší situace, kdy si člověk není jistý, jestli jeho přehled jako celek dává smysl. Jednou za kalendářní rok může člověk přes své konto požádat pracovníka správy o kontrolu všech zaznamenaných dob. K této žádosti žádné doklady přikládat nemusí. Referent při ní kontroluje zaznamenané doby. Jestliže ale chce člověk uplatnit konkrétní dosud chybějící období, zůstává u něj potřeba prokázat, že skutečně nastalo. Jaké doby má už správa v evidenci, si pak může zkontrolovat ve výpisu z konta, který je dostupný i jako dokument k vytištění.
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