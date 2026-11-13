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Chybějící roky lze do odhadu důchodu přidat bez dokladu. V úřední evidenci přesto mohou dál scházet

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Když v přehledu pro budoucí důchod chybí třeba doba studia, může si ji člověk do orientačního výpočtu sám doplnit. Na obrazovce pak uvidí, jak by s ní odhad vycházel. Česká správa sociálního zabezpečení ale tímto krokem nezíská doklad o tom, kdy člověk studoval. Kdo chce svou evidenci skutečně doplnit, může od letošního března předložit podklady elektronicky přímo správě sociálního zabezpečení a sledovat, jak úřad jeho žádost vyřídil.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: Drazen Zigic / Magnific (Freepik)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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