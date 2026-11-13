Hvězda hitu Sobík je k nepoznání. Herec kvůli nové roli přibral přes 40 kilo a šestkrát týdne dřel v posilovně

Skotský herec a scenárista
Richard Gadd se dostal do povědomí lidí díky seriálu Sobík, který se v roce 2024 stal obrovským hitem Netflixu. Do jeho úspěchu se bezpochyby promítla i skutečnost, že Gadd do příběhu věrně přenesl svou zkušenost s pronásledováním a sexuálním napadením. Původně divadelní představení mu nakonec přineslo několik prestižních ocenění i celosvětové uznání.
Gadd ale není žádným nováčkem, který by se objevil odnikud. Za sebou má roky práce na prknech, co znamenají svět a tvorbu, v níž se dlouhodobě nebojí otevírat ani ta nejnepříjemnější témata. V seriálu
Poloviční chlap, který měl premiéru letos v dubnu na HBO Max, ztvárnil postavu Rubena. Kvůli této roli navíc prošel výraznou fyzickou proměnou a přibral přes čtyřicet kilogramů.
Poloviční chlap v novém těle
Po úspěchu Sobíka se Gadd pustil do projektu, který začal připravovat už v roce 2019. Seriál Poloviční chlap sleduje osudy dvou mužů, kteří nejsou pokrevními bratry, ale v mládí si byli mimořádně blízcí. Ruben (Richard Gadd) a Niall (
Jamie Bell) byli kdysi nerozluční, jejich cesty se však postupně rozešly. Po třiceti letech se Ruben nečekaně objeví na Niallově svatbě a jeho příchod odstartuje sérii násilných událostí. Příběh se následně vrací do jejich společné minulosti a odhaluje, co jejich vztah postupně poznamenalo. Důležitou součástí děje je také Niallův boj s přijetím vlastní sexuality.
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A právě na tuhle roli se Richard Gadd připravoval zhruba rok. Trénoval šestkrát týdně, někdy dokonce dvakrát denně a spolupracoval s osobním trenérem a odborníkem na výživu. Z původní váhy necelých 70 kilogramů se pro Polovičního chlapa dostal až na 110 kilogramů. Nešlo mu přitom o dokonale vyrýsovanou postavu akčního hrdiny, ale o mohutnou a uvěřitelnou tělesnou konstituci, která odpovídala Rubenovi a jeho minulému osudu.
Záleželo mu také na tom, aby se od své předchozí role co nejvíce odstřihl. Změnil tak nejen postavu, ale i hlas, vousy a celkový vzhled. Chtěl, aby si diváci uvědomili, že není hercem jen jedné role.
Sobík z něj přes noc udělal světovou hvězdu
Duben 2024 byl pro Gadda zlomový. V podstatě přes noc se díky Sobíkovi ocitl v centru pozornosti, lidé ho poznávali na ulici a zastavovali téměř na každém kroku. Sám později
přiznal, že rychlost, s jakou se jeho život změnil, ho zaskočila. Seriál vyvolal celosvětovou debatu a Gadd za něj získal tři ceny Emmy.
Gadd přitom nikdy netvrdil, že by chtěl nabídnout jednoduchý příběh s jasně rozdělenými rolemi oběti a viníka. Naopak ho zajímala komplikovanost lidského chování, osobní selhání i nepříjemné otázky, které si člověk někdy nechce připustit. Právě proto Sobík tolik rezonoval s diváky. Nezaměřoval se jen na pronásledování, ale také na stud, osamělost, traumata a hledání blízkosti.
Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Z komika, který se nebál mluvit o vlastních traumatech
Skotský herec, scenárista a stand-up komik vystudoval anglickou literaturu a divadelní studia na Glasgowské univerzitě. Postupně se prosazoval na edinburském festivalu Fringe, kde představil několik autorských vystoupení. Zásadní zlom přišel v roce 2016 s představením Monkey See Monkey Do, v němž se otevřeně věnoval sexuálnímu napadení, které sám zažil, a následkům této zkušenosti. Za svou práci získal prestižní Edinburgh Comedy Award.
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Ačkoli se Gadd proslavil především díky příběhům ze života, nechce se uzavřít do jediné škatulky. Jeho tvorba zůstává pevně spojená s tématy, která ho zajímají dlouhodobě: traumaty, potlačovanými emocemi, násilím a složitými mezilidskými vztahy. Zatímco v Sobíkovi vycházel z vlastních zkušeností, v Polovičním chlapovi se zaměřuje na bratrství, mužství a vztahy, které mohou být stejně silné jako destruktivní.
Zdroje: The Guardian, About Netflix, Vanity Fair, Los Angeles Times