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Přežila potopení Titanicu i Britannicu, druhý jmenovaný parník sloužil dokonce za první světové války

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Dennívýzva
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Britannic byl jedním ze tří zaoceánských parníků společnosti White Star Line, který byl zároveň sesterskou lodí Titanicu a Olympicu. Byl postaven v loděnicích Harland…
Britannic

Britannic

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:52

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