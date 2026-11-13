Nejdřív mulč pod keře, později zemina pro výsev. O využití listovky rozhodne, kolik z listů zbylo

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Nejdřív mulč pod keře, později zemina pro výsev. O využití listovky rozhodne, kolik z listů zbyloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Z pytle naplněného na podzim listím se na jaře ještě nemusí sypat jemná zemina pro výsev. Ve vlhké hromadě pracují hlavně houby a z některých listů zbudou i po roce rozeznatelné úlomky. Taková listovka už přitom může dobře posloužit na povrchu záhonu. Jemná hmota pro výsev dozrává déle a její podobu ovlivní i to, pod kterým stromem se listí sbíralo.
Nejdřív mulč pod keře, později zemina pro výsev. O využití listovky rozhodne, kolik z listů zbyloZdroj: serhii_bobyk / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 13.11.2026 10:00
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