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Šestihranná tužka šetřila baterie. Jak se v Československu přetáčely a zachraňovaly audiokazety

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Kdo chtěl ušetřit energii v přenosném kazeťáku, nevkládal kazetu do mechaniky, ale vzal do ruky obyčejnou tužku. Šestihran přesně zapadl do zubů unašeče a pár rychlých otoček zápěstím přetočilo magnetický pásek na začátek bez vybití tužkových článků.
Pohled na kompaktní audiokazetu položenou na dřevěné podložce

Pohled na kompaktní audiokazetu položenou na dřevěné podložce

Zdroj: Havelbaude / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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