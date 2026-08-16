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Utajená diplomacie na ostří nože: Jak byl Václav Havel krůček od navrácení majetků sudetským Němcům

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Utajená diplomacie na ostří nože: Jak byl Václav Havel krůček od navrácení majetků sudetským Němcům. Byl to tajný rozhovor za pevně zavřenými dveřmi, o kterém neměli v té době nejmenší tušení ani samotní premiéři české a slovenské vlády, přestože seděli ve stejné budově. Když v květnu roku 1991 dorazil tehdejší československý prezident Václav Havel na oficiální návštěvu Bonnu, vytáhl před německým kancléřem Helmutem Kohlem návrh, který neměl v poválečné historii obou národů vůbec žádnou obdobu.
václav havel, historie, sudetští němci, politika, restituce

václav havel, historie, sudetští němci, politika, restituce

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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