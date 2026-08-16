Zkroucené listy rajčat zachráníte za hodinu, ale jen když správně poznáte, která ze tří příčin to způsobila

Když se u rajčat začnou objevovat zkroucené listy, může to být důvod k obavám. Je proto vždy třeba zasáhnout co nejdříve. Aby však byl váš zásah účinný, musíte se jako první poohlédnout po vhodné příčině. Teprve poté si můžete zvolit, jak proti tomuto nežádoucímu jevu zakročíte.
Možná za to můžete vy
Jedním z hlavních faktorů, které vedou ke zkrouceným listům rajčat, je nedostatečná vlhkost. Rajčata potřebují ke svému růstu stálou a dostatečnou zálivku. Pokud jim ji neposkytnete,
mohou se jejich listy zkroutit nebo zvrásnit. Nedostatečná vlhkost totiž ovlivňuje celkový zdravotní stav rostlin a způsobuje, že se rostlina stresuje a reaguje zkroucením listů – jde o účinný mechanismus pro přežití, protože tak zároveň snižuje plochu, z níž by se mohla další vlhkost odpařovat.
Abyste tomu zabránili, je nutné rajčata důkladně a soustavně zalévat a zajistit, aby půda zůstala vlhká, ale ne přemokřená. O to se postará trávový mulč. A jak ho vytvořit?
Jednoduše rozprostřete tenkou vrstvu suché trávy kolem rostlin. Mulč by měl být rovnoměrně rozložen, ale zároveň se nedotýkat stonků. Můžete jej aplikovat ve vrstvě o tloušťce přibližně 5 cm. Možná za to mohou hnojiva
Ovšem ke zkroucení listů rajčat může přispívat i nadbytek dusíku. Dusík je sice důležitou živinou pro růst rostlin, ale jeho nadměrné množství
může narušit rovnováhu všech výživových složek a způsobit problémy. Pokud rajčata dostávají příliš mnoho dusíku, pak to u nich velmi často vede k nadměrnému vegetativnímu růstu na úkor produkce plodů. Zdroj fotografie: Depositphotos
Tato nerovnováha se může projevit v podobě pokřivených nebo zkroucených listů. Abyste se tomuto problému vyhnuli, je nezbytné dodávat rajčatům vyvážené hnojivo, které obsahuje odpovídající množství dusíku, fosforu a draslíku (zaměřte s na prostředky určené pro fázi „květ a plod“).
Pomohou i slupky z banánu – stačí je jen správně použít. Jiné důvody kroucení listů rajčat
Kromě nerovnováhy vlhkosti a živin mohou ke zkrouceným listům rajčat přispívat i další faktory. Jde zejména o stresující faktory prostředí, jako jsou například
extrémní teploty, vysoká vlhkost nebo nedostatečné proudění vzduchu. Zapomínat nelze ani na škůdce a choroby, například mšice, molice nebo virové infekce. Proto je nezbytné rostliny rajčat pravidelně kontrolovat. Zdroj fotografie: Depositphotos
A dbejte také na dostatečné proudění vzduchu a větrání kolem rostlin
rajčat. Nikdy je nevysazujte příliš blízko u sebe, protože přehuštění může také přispět ke kroucení listů. Chraňte je také před extrémními teplotami a v případě potřeby jim poskytněte stín – i kdybyste měli nad záhon dočasně roztáhnout třeba slunečník. Další dobré tipy pro pěstování
Při výběru odrůd rajčat pro svou zahradu zvažte nákup těch, které jsou odolné vůči běžným chorobám a škůdcům. Odolné odrůdy mohou pomoci minimalizovat riziko svinování listů způsobené infekcemi nebo napadením. Vaše úroda tak bude mnohem lepší a skoro bez práce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři