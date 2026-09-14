Nový portál zpřístupní českým firmám tendry Rolls-Royce SMRPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový portál zpřístupní českým firmám tendry Rolls-Royce SMR
Podle České bankovní asociace se během prvních sedmi měsíců roku 2026 podvodníci pokusili připravit klienty...
Doplňky stravy jsou pro většinu Čechů běžnou součástí péče o zdraví. Podle průzkumu agentury Ipsos pro...
Při debatách o budoucnosti pracovního trhu a platformové ekonomice se často zaměňuje to, co je teoreticky...
Červencový vývoj cen v zahraničním obchodě byl výraznější na straně dovozu, kde ceny meziročně rostly...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →