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Nový portál zpřístupní českým firmám tendry Rolls-Royce SMR

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Českým dodavatelům má usnadnit vstup do výběrových řízení společnosti Rolls-Royce SMR nový portál modulreaktor.cz, který spouštějí Svaz energetiky ČR a Hospodářská komora ČR. Firmy na něm najdou přehled aktuálních tendrů a informace o požadovaných dodávkách a službách.
Nový portál zpřístupní českým firmám tendry Rolls-Royce SMR

Nový portál zpřístupní českým firmám tendry Rolls-Royce SMR

Zdroj: Rolls-Royce SMR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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