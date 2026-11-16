Nové Oppo Watch 5 sází na GPS a certifikaci IP69K
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Nové Oppo Watch 5 sází na GPS a certifikaci IP69KZdroj: Oppo
Článek byl publikován 16.11.2026 17:46
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