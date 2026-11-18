Hubnutí známých osobností patří mezi témata, která pravidelně přitahují pozornost veřejnosti. Zatímco někteří lidé dávají přednost tradiční úpravě jídelníčku a pohybovému režimu, jiní využívají také možnosti moderní farmakologické léčby. Právě k druhé skupině se zařadila herečka Zuzana Mauréry, která se rozhodla o svých zkušenostech veřejně promluvit.
Osmapadesátiletá herečka přiznala, že během posledních měsíců zhubla přibližně jedenáct kilogramů. K redukci hmotnosti jí pomohl přípravek Mounjaro, který obsahuje účinnou látku tirzepatid. Tento lék se používá při léčbě některých pacientů s diabetem 2. typu a za stanovených podmínek také při regulaci tělesné hmotnosti.
Léčba pod dohledem a první komplikace
Mauréry však zdůraznila, že léčbu podstupuje pod lékařským dohledem. Nejde podle jejích slov o rozhodnutí, které by brala na lehkou váhu. Současně přiznala, že její organismus na přípravek nereaguje zcela bez problémů.
Mezi obtížemi, které popsala, patří především nevolnosti a reflux. Kvůli těmto komplikacím podle vlastního vyjádření užívá také další dva léky. Přestože je s výsledným úbytkem hmotnosti spokojená, samotná léčba pro ni tedy není tak jednoduchá, jak by se při pohledu na její proměnu mohlo zdát.
Zajímavé je také to, jak herečka popisuje změnu svého vztahu k jídlu. V minulosti přiznala dlouhodobé problémy s příjmem potravy a nyní oceňuje především skutečnost, že už nemusí neustále přemýšlet o jídle. Podle jejího vyjádření jí tento pocit přinesl větší psychickou úlevu a možnost soustředit se na jiné činnosti.
Co ovlivňuje tirzepatid
Léky s účinnou látkou tirzepatid ovlivňují mechanismy související s regulací krevního cukru, pocitem sytosti a příjmem potravy. U některých pacientů mohou přinášet významný úbytek hmotnosti, zároveň však mohou způsobovat nežádoucí účinky. Mezi známé obtíže patří nevolnost, zvracení, průjem nebo další zažívací problémy.
Právě proto je důležité, aby jejich užívání probíhalo podle doporučení lékaře. Výsledky léčby i její snášenlivost se mohou u jednotlivých pacientů výrazně lišit a zkušenost jedné známé osobnosti nelze automaticky vztahovat na ostatní.
Příběh Zuzany Mauréry tak ukazuje dvě stránky moderní léčby obezity. Na jedné straně může pacientovi pomoci dosáhnout významného úbytku hmotnosti a změnit jeho každodenní fungování. Na straně druhé nemusí být cesta k výsledku bez komplikací.
Herečka se rozhodla mluvit nejen o úspěchu, ale také o problémech, které jej doprovázely. Její zkušenost proto připomíná, že samotné číslo na váze nevypovídá o tom, jak náročná může být konkrétní léčba.
ahaonline.cz, blesk.cz