Než koupíte sirup na kašel, podívejte se do spíže. Med může přinést úlevu

Med na kašel může při nachlazení přinést úlevu, důkazy jsou ale omezené a týkají se hlavně dětí. Spočítali jsme cenu porce medu i dávky dvou sirupů. Léčivý účinek z cenovky nepoznáte a rozdíly jsou také ve složení.
Když vás při podzimním nachlazení večer obtěžuje kašel, nabízí se otázka, zda hned potřebujete další lahvičku z lékárny. Med patří mezi možnosti domácí úlevy, které připouští
doporučení britského NICE. Nelze od něj ovšem slibovat vyléčení infekce. Dětem mladším jednoho roku se med nesmí podávat kvůli riziku kojeneckého botulismu. Med před spaním má oporu ve studiích, ale výsledek není jistý
Přehled Cochrane z roku 2018 zahrnul šest studií s 899 dětmi. Naznačuje, že med může krátkodobě zmírnit kašel oproti nepodání léčby nebo placebu. Většina dětí ho však dostávala jen jednu noc a jistota důkazů se lišila. Výsledky proto nelze převést na příslib stejného účinku u každého dospělého.
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V podkladech NICE se objevuje mimo jiné jednorázová dávka 10 gramů medu; v některých studiích se podával před spaním. To je údaj o výzkumu, nikoli univerzální dávkovací návod pro každého.
NICE zároveň upozorňuje na omezenou kvalitu důkazů. Med zůstává potravinou obsahující cukry, takže večerní použití neznamená vynechat péči o zuby.
Jednoduchou možností je teplý nápoj s medem.
NHS uvádí jednu až dvě čajové lžičky do vody s citronem a výslovně varuje před horkými nápoji u malých dětí. Při přípravě jednoho hrnku nemusíte automaticky plnit konvici po maximum; v návodu o množství vody na jeden čaj vysvětlujeme i nutnost dodržet rysku MIN. Kolik stojí porce medu a stejná dávka dvou sirupů
Pro orientaci jsme 26. září 2026 ověřili ceny konkrétního medu a dvou sirupů v českých e-shopech. U medu počítáme modelovou porci 10 g. U obou sirupů dávku 15 ml uvedenou v příbalových informacích pro dospělé nad 61 kg. Jde o cenu spotřebovaného množství, bez dopravy, slevových kódů a věrnostních výhod.
Výrobek Cena balení Množství pro výpočet Cena tohoto množství Pleva, med květový pastovaný, 500 g 168 Kč modelová porce 10 g 3,36 Kč Dr. Max Tussical 1,5 mg/ml, 200 ml 199 Kč jedna dávka 15 ml 14,93 Kč Sinecod 1,5 mg/ml, 200 ml 268 Kč jedna dávka 15 ml 20,10 Kč
Vstupní ceny pocházejí přímo z nabídek
medu Pleva, Tussicalu a Sinecodu. Výpočet je cena balení dělená jeho obsahem a násobená zvoleným množstvím. Například u medu: 168 ÷ 500 × 10 = 3,36 Kč. Při nákupu platíte celé balení; tabulka neudává cenu celé léčby. Med může krátkodobě zmírnit kašel, důkazy jsou však omezené. Dětem mladším jednoho roku se nesmí podávat.
Oba sirupy obsahují v 15 ml stejných 22,5 mg butamirát-citrátu. Při uvedených cenách vychází tato dávka Tussicalu přibližně o 5,18 Kč levněji, tedy o 26 procent proti Sinecodu. To je srovnání ceny stejného množství účinné látky. Porce medu odpovídající účinnou látku nemá: její nižší cenu nelze vydávat za úsporu při stejně účinné léčbě. U těchto tří konkrétních výrobků jsme účinnost netestovali.
Stejná účinná látka neznamená stejné pomocné složky
Při porovnání příbalových informací se ukázal také rozdíl, který samotná cenovka nevysvětlí.
Tussical uvádí 450 mg sorbitolu v mililitru, zatímco Sinecod uvádí 71 mg v mililitru. V porovnávané dávce 15 ml je to 6,75 g proti přibližně 1,07 g.
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Sorbitol je zdrojem fruktózy; příbalové informace upozorňují na konzultaci při nesnášenlivosti některých cukrů nebo vrozené nesnášenlivosti fruktózy. Tussical navíc výslovně uvádí možné zažívací obtíže a mírný projímavý účinek sorbitolu. Z rozdílu v jeho množství nelze spočítat, komu vzniknou obtíže. Je však důvodem nevybírat přípravek pouze podle nejnižší ceny dávky.
Oba porovnávané sirupy jsou určené na suchý dráždivý kašel, v této lékové formě od tří let. Dospělou dávku z cenového výpočtu nedávejte dítěti. Příbalové informace také zakazují současné užívání s léky podporujícími vykašlávání hlenu. Pokud už užíváte jiné léky nebo si nejste jistí typem kašle, výběr proberte s lékárníkem. Uvedené sirupy nekombinujte mezi sebou.
Cenu porce medu spočítáte z ceny a hmotnosti balení. Fotografie je ilustrační a nezobrazuje med použitý v cenovém výpočtu. Kdy domácí úleva nestačí
Při dušnosti, bolesti na hrudi, vykašlávání krve nebo rychlém zhoršení vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc.
NHS doporučuje lékařské vyšetření také u kašle trvajícího déle než tři týdny. Příbalové informace uvedených sirupů požadují konzultaci už při nezlepšení do pěti dnů, u dětí mladších 12 let do tří dnů; bez lékaře se neužívají déle než sedm dnů. Na tyto lhůty nečekejte, pokud se stav zhoršuje.
Kašel sám neurčuje diagnózu. K širšímu kontextu patří také náš přehled
příznaků chřipky a nachlazení; při nejasnostech domácí odhad nenahrazuje vyšetření.
Pro běžnou domácí úlevu může být med možností, kterou už máte ve spíži. Pokud potřebujete léčivý přípravek, rozhodujte podle druhu kašle, věku, složení a příbalové informace. Cenu dávky porovnávejte až mezi vhodnými možnostmi.