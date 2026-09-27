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Avril Lavigne slaví 42. Nemoc ji na měsíce zastavila v době, kdy byla zvyklá jet naplno

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Pamatujeme si ji s kravatou, černými linkami a výrazem holky, která by na otázku „proč?“ nejraději odpověděla „protože můžu“. Jenže do kariéry Avril Lavigne vstoupila i mnohem méně fotogenická kapitola: lymská borelióza, po které sama popsala měsíce, kdy pro ni bylo těžké zvládat i běžný život.
Avril Lavigne slaví 42. Nemoc ji na měsíce zastavila v době, kdy byla zvyklá jet naplno

Avril Lavigne slaví 42. Nemoc ji na měsíce zastavila v době, kdy byla zvyklá jet naplno

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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