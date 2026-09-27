Avril Lavigne slaví 42. Nemoc ji na měsíce zastavila v době, kdy byla zvyklá jet naplno

Avril Lavigne dnes slaví 42 let a její příběh je zajímavý i mimo nostalgii po době, kdy jsme všechny věděly, co znamená Complicated. Ve třiceti totiž prošla obdobím, které zásadně zasáhlo do její práce i každodenního fungování. Veřejně popsala, že jí byla diagnostikována lymská borelióza a že v nejhorší fázi strávila měsíce převážně v posteli. Zkušenost s nemocí později spojovala i se vznikem skladby Head Above Water.
Když tělo přestane respektovat kalendář
Na nemoci je někdy nejděsivější právě obyčejnost okamžiku, kdy se dosavadní život přestane řídit plánem. Včera máš práci, koncert, schůzky a termíny, dnes se hlavní jednotkou dne stane množství energie, kterou vůbec máš.
Lymská borelióza je bakteriální infekce přenášená některými druhy klíšťat. K časným projevům mohou patřit únava, horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů nebo rozšiřující se kožní skvrna erythema migrans, která nemusí vždy vypadat jako učebnicový červený terč. Neléčená infekce může v některých případech postihnout klouby, nervový systém nebo srdce.
Většina pacientů se při včasné diagnóze a správné antibiotické léčbě zotaví dobře. U části lidí však mohou po léčbě přetrvávat například únava, bolesti nebo potíže se soustředěním a mechanismus těchto dlouhodobějších obtíží není úplně objasněný.
Cizí zdravotní příběh ale není návod na vlastní diagnózu
Tady je důležité nezopakovat klasickou internetovou zkratku. Známá osobnost popíše dlouhou cestu k diagnóze a člověk, který je poslední měsíc unavený, začne přemýšlet, jestli náhodou nemá totéž.
Může. Ale stejně tak může mít únava desítky jiných příčin.
Diagnóza lymské boreliózy se posuzuje podle příznaků, možné expozice klíšťatům a v relevantních případech laboratorního vyšetření. Stejné projevy může způsobovat řada dalších stavů, takže příběh Avril není důvod k domácí diagnostice podle internetu. Je spíš připomínkou, že dlouhodobě neobvyklé potíže mají být důvodem k návštěvě lékaře.
Návrat nemusí být důkazem, že člověk „bojoval dost“
Avril se na scénu vrátila a to je část příběhu, kterou lze snadno převést do motivační věty o síle a nevzdávání se. Jenže nemoc nemusí být casting na inspirativní příběh.
Někdy je člověk silný tím, že něco zvládne. Jindy tím, že přizná, že několik měsíců nezvládá skoro nic, potřebuje pomoc a místo koncertu nebo schůzky má v plánu jen sprchu a odpočinek.
Možná je právě tohle zajímavější než povinné „nikdy se nevzdávej“. Tělo někdy opravdu řekne stop a síla nemusí pokaždé spočívat v tom, že ho přehlušíš. Někdy začíná tím, že ho konečně vezmeš vážně.
Důležitá poznámka: Tento článek vychází z veřejně popsané zdravotní zkušenosti Avril Lavigne a obecných medicínských informací o lymské borelióze. Neslouží k diagnóze. Pokud máš po přisátí klíštěte rozšiřující se kožní změnu, horečku, výraznou únavu, bolesti kloubů nebo jiné neobvyklé příznaky, kontaktuj lékaře. Dlouhodobá nevysvětlitelná únava může mít řadu různých příčin a měla by být vyšetřena individuálně.
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Zdroje: Associated Press – Celebrity birthdays for the week of Sept. 27–Oct. 3 [1], People – Celebrities Who Have Lyme Disease and What They've Said [2], CDC – Signs and Symptoms of Untreated Lyme Disease [3], CDC – Chronic Symptoms and Lyme Disease [4].