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Modrić debutoval za Chorvatsko v roce 2006. O dvacet let později přijel do Prahy a Česko ho pořád nedokázalo zastavit

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Luka Modrić se ve 41 letech znovu zapsal mezi střelce a pomohl Chorvatsku k vítězství 2:1 nad Českem. Vedle něj dál hraje důležitou roli i sedmatřicetiletý Ivan Perišić. Chorvatská reprezentace přitom nepůsobí jako tým, který se neumí rozloučit se starou generací. Naopak ukazuje, jak lze zkušenost používat bez toho, aby brzdila zbytek mužstva.
Luka Modrić a Christiano Ronaldo

Luka Modrić a Christiano Ronaldo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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