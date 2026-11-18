Jihočeská stopa vede do jedné z nejvýraznějších současných neonacistických organizací působících v Česku.
David Štafl, sedmadvacetiletý finanční poradce z jižních Čech, je podle investigativních zjištění Seznam Zpráv mužem, který vystupuje jako takzvaný Velitel a stojí v čele české buňky Active Clubu. Její členové podle reportáže budují uzavřenou komunitu, pořádají boxerské turnaje a otevřeně propagují neonacistickou ideologii.
Štafl přitom letos vstoupil také do komunální politiky. Kandidoval na patnáctém místě společné kandidátky Motoristů a Svobodných do českobudějovického zastupitelstva. Mandát nezískal. Kandidátka obou politických subjektů obdržela pouze 3,08 procenta hlasů.
Telegram Active clubu je plný odkazů na neonacistickou ideologii.
Co je Active Club?
Active Club je mezinárodní síť krajně pravicových a neonacistických skupin, které se navenek prezentují především prostřednictvím bojových sportů, fyzického tréninku a budování mužského kolektivu. Ve skutečnosti však slouží také k šíření rasistické, antisemitské a neonacistické ideologie. Její příznivci prosazují nadřazenost bílé rasy, odmítají multikulturní společnost a hlásí se k extremistickým myšlenkám. Pod záminkou sportovních aktivit a kamarádství získávají nové, často mladé členy, které ideologicky radikalizují a připravují na střet s politickými odpůrci. Některé skupiny tohoto hnutí otevřeně glorifikují násilí a militantní způsob prosazování svých cílů.
O jeho působení v neonacistické organizaci údajně nevěděl ani jihočeský poslanec za Svobodné
Libor Vondráček (Svobodní). Ten redakci potvrdil, že ho informace o Štaflovi překvapila. Když se o nich dozvěděl od reportérky Seznam Zpráv Jany Cirokové, obrátil se přímo na samotného kandidáta.
„Já jsem jí řekl, ať mi ke svým tvrzením dá důkazy, protože to, že něco říká paní Ciroková, neznamená, že to tak je. Obratem jsem volal panu Štaflovi,“ popsal Vondráček redakci svou reakci na první informace o kauze.
Štafl mu podle jeho slov jakékoli spojení s organizací popřel.
„Řekl mi, že to jsou nesmysly, že žádný Active Club nezná, neangažuje se v něm a nechápe, kde na to paní Ciroková přišla. Pokoušel se zjistit, na základě čeho se takové věci šíří, protože vnímá, že to poškozuje jeho dobré jméno a on s tím nic společného nemá,“ uvedl poslanec.
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Vondráček zároveň zdůraznil, že sám nemá k dispozici dostatek informací, aby mohl celou věc posoudit.
„Nemůžu reagovat na něco, o čem nevím nic víc, než že mi to řekla paní Ciroková, aniž by mi poslala jakýkoliv důkaz,“ vysvětlil. Dodal, že při sestavování kandidátek ani při předchozím kontaktu se Štaflem na nic podobného nenarazil. Informace ho podle jeho slov výrazně překvapila. Telegram Active clubu je plný odkazů na neonacistickou ideologii.
Poslanec současně odmítl, že by podobné ideologické směřování mělo ve Svobodných místo. Stranu podle něj spojují pravicové a svobodomyslné postoje, nikoli nacionalistické či národněsocialistické ideologie
„Lidé, kteří by chtěli zavádět podobné ideologie, patří do jiných stran. My se absolutně distancujeme od socialismu, národního socialismu i jiných forem,“ uvedl Vondráček.
Pokud by se podle něj ukázalo, že je některý člen strany angažovaný v organizaci, jejímž cílem je prosazování nebo legitimizace národního socialismu, neměl by ve Svobodných zůstávat.
„Takoví lidé k nám určitě nepatří a bylo by potřeba si to vzájemně vyřídit. Buď ať odejdou dobrovolně, nebo bychom to museli řešit nedobrovolně,“ řekl poslanec.
Několik hodin na to se Vondráček opět spojil s redakcí a doplnil, že situaci ohledně Štafla už strana aktivně řeší.
„Na základě reportáže se rozhodlo předsednictvo dát návrh Rozhodčí komisi na vyloučení ze strany pro závažné poškození dobrého jména strany,“ sdělil Budějcké Drbně. Bojový sport ano, neonacismus nikoliv
O údajném působení Davida Štafla v neonacistické organizaci neměl informace ani lídr společné kandidátky Motoristů a Svobodných Václav Srogončík. Redakci Budějcké Drbny řekl, že při sestavování kandidátky o ničem podobném nevěděl a informace ze Seznam Zpráv pro něj byly novinkou.
„To opravdu ne. Já se na to určitě zeptám, jestli o tom někdo něco ví nebo o co se jedná,“ reagoval Srogončík na zjištění investigativních reportérů. Přiznal přitom, že kandidáti procházejí spíše neformálním rozhovorem zaměřeným na jejich politické postoje a shodu s programem než podrobným prověřováním jejich aktivit.
„My si s těmi lidmi povídáme, ale většinou se bavíme spíš o tom, jaké jsou jejich politické záměry a jestli se shodují s naším programem. Určitě nemáme kapacitu kontrolovat, kdo kde se s kým stýká,“ vysvětlil. Dodal, že se Štaflem se osobně několikrát setkal, a že ho kvůli zveřejněným informacím sám kontaktuje.
Srogončík zároveň naznačil, že případné potvrzení Štaflova působení v neonacistickém hnutí by bylo pro další spolupráci problémem.
„Bojové sporty nám určitě nevadí, neonacisté by nám vadili. Takhle to řeknu,“ uvedl.
Redakce se pokusila kontaktovat i samotného Davida Štafla. Redakci odmítl poskytnout jakékoliv vyjádření a pouze beze slov ukončil telefonní hovor.
Bratrstvo válečníků
Českou buňku Active Clubu sledovali investigativní reportéři Seznam Zpráv několik měsíců. Jakub Mikel se do organizace na dva měsíce infiltroval pod falešnou identitou. Zúčastnil se jejích setkání, získal přístup do interních komunikačních skupin a poznal způsob, jakým organizace funguje.
Muž vystupující pod jménem Petr se při náborovém rozhovoru představil jako Velitel. Skupinu novináři popsal jako „bratrstvo válečníků“. Vysvětloval také, že mezi jejími členy jsou fašisté, národní socialisté a příznivci různých krajně pravicových směrů, kteří dokážou spolupracovat. Organizace podle něj přijímala mladé muže přibližně od 15 do 35 let, včetně cizinců bílé pleti. Ženy do svých řad nepřijímala.
Telegram Active clubu je plný odkazů na neonacistickou ideologii.
Active Club se navenek prezentuje především společnými sportovními aktivitami, zejména boxerskými tréninky. Podle zjištění Seznam Zpráv však za touto fasádou stojí ideologicky vyhraněná extremistická organizace. Na Telegramu zveřejňuje fotografie z tréninků, rasistické materiály, nacistickou symboliku i citáty představitelů neonacistického hnutí.
V náborových příspěvcích se objevuje například odkaz na takzvaných 14 slov, známé heslo amerického neonacisty Davida Lanea. V českém překladu vyjadřuje požadavek zajistit existenci bílého obyvatelstva a budoucnost pro bílé děti. V příručce pro aktivisty, kterou skupina sdílela, pak podle Seznam Zpráv autoři otevřeně požadují, aby v Evropě, Severní Americe a Austrálii žili výhradně běloši. Na působení Active Clubu již upozornilo také ministerstvo vnitra ve své zprávě o extremismu.