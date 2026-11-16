Němci postavili obrněnec, který uměl jet pozpátku devadesátkou. Měl k tomu druhého řidiče

Průzkumné vozidlo nesmí být slyšet dříve, než ho nepřítel spatří, a v úzké situaci musí zmizet bez otáčení. Německý osmikolový Spähpanzer Luchs proto dostal mimořádně tichý motor, řízení všech kol i druhého řidiče zády k přídi.
V době studené války potřebovala západoněmecká armáda rychlé a nenápadné průzkumné vozidlo, které dokáže operovat daleko před vlastními obrněnými svazy. Jak připomíná přehled pojmenování techniky na portálu
německého Bundeswehru, v polovině sedmdesátých let tak vstoupil do služby osmikolový obrněnec pojmenovaný po rysovi, tedy Spähpanzer Luchs. Podle historických podkladů Centra vojenské historie a sociálních věd Bundeswehru sloužil u průzkumných praporů po desítky let až do zavedení modernějšího vozidla Fennek.
Koncepce čerpala z německé tradice těžkých osmikolových obrněných automobilů druhé světové války. Konstruktéři však vše posunuli na úroveň moderní techniky, aby bezmála dvacetitunový kolos zvládl těžký terén, řeky i bleskový ústup z nepřátelské léčky.
Čelní pohled na Spähpanzer 2 Luchs A2 s dvacetimilimetrovým kanónem ve věži a čtveřicí hnacích náprav. Druhý řidič v zádi a rychlost devadesát na zpátečku
Největší zvláštností obrněnce Luchs byla čtyřčlenná posádka se dvěma řidiči. Kromě předního řidiče seděl v zadní části korby ještě druhý řidič otočený směrem vzad, vybavený vlastním volantem a pedály. Pokud hlídka narazila na silnějšího protivníka v úzké cestě nebo lese, nemusela se složitě otáčet.
Velitel jednoduše přepnul řízení na zadní stanoviště a vozidlo dokázalo okamžitě couvat plnou rychlostí až devadesát kilometrů za hodinu. V nižších rychlostech navíc Luchs zatáčel všemi osmi koly současně, takže měl nečekaně malý poloměr otáčení i přes délku téměř osm metrů.
Prototyp vozidla Spähpanzer Luchs ukazuje člunovitě tvarovanou korbu pro plavbu a všechna čtyři kola na jedné straně. Tichý vícepalivový motor a dva lodní šrouby
Protože průzkumníci potřebovali naslouchat okolí a sami neprozradit svou polohu hlukem, dostal Luchs pečlivě odhlučněný desetiválcový vícepalivový motor Daimler Benz. Na svou hmotnost byl vůz tak tichý, že na klidné silnici splýval s běžným civilním provozem.
Vodní toky nepředstavovaly pro devatenáctitunový stroj žádnou překážku. Bez dlouhých příprav dokázal vplout do řeky a pomocí dvojice výklopných lodních šroubů na zádi plavat rychlostí kolem deseti kilometrů za hodinu, zatímco ve věži nesl dvacetimilimetrový rychlopalný kanón Rheinmetall Rh 202 k vlastní obraně.
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Celkem převzala německá armáda přes čtyři stovky těchto strojů, které později v osmdesátých letech prošly modernizací na verzi A2 s termovizním zaměřovačem a novými radiostanicemi. V ostrém nasazení se Luchs osvědčil zejména při mírových misích na Balkáně v devadesátých letech.
Po více než třiceti letech služby však složitý podvozek s osmi řízenými koly ustoupil menšímu a lehčímu čtyřkolovému průzkumnému vozidlu Fennek. Luchs přesto zůstal jedním z technicky nejzajímavějších kolových obrněnců poválečné Evropy.
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