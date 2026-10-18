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Houfnici v suchu utáhla. Sama sebe z mokrého měkkého terénu Tatra 128 nedostala

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Tatra 128 při tahu houfnice v suchu předčila soupeře. V mokrém, málo únosném terénu ji však omezovala hmotnost. Přesto se dostala do výroby.
Tatra 128 s otevřenou valníkovou korbou na náměstí v Bratislavě, pohled zepředu a z boku

Tatra 128 s otevřenou valníkovou korbou na náměstí v Bratislavě, pohled zepředu a z boku

Zdroj: Pavol Frešo / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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