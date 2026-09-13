Siniaková s Townsendovou ovládly US Open. Česká deblová královna má kariérní grandslam už s druhou partnerkou

- Siniaková s Townsendovou vyhrály čtyřhru na US Open po obratu 5:7, 6:0, 6:2
- Společně mají všechny čtyři grandslamy: Wimbledon 2024, Australian Open 2025, Roland Garros 2026 a US Open 2026
- Siniaková kariérní grandslam dokázala už s druhou partnerkou, poprvé s Barborou Krejčíkovou
- Pro českou tenistku jde o 12. grandslamový titul v ženské čtyřhře a 13. celkově
- Townsendová vyhrála domácí grandslam poprvé v kariéře
Zaváhání, po kterém přišla smršť
Nasazené jedničky do finále nevstoupily podle představ. Nenasazené Američanky Ashlyn Kruegerová a Robin Montgomeryová využily podporu domácího publika a první set získaly 7:5.
Pak se ale obraz zápasu otočil. Česko-americký pár ovládl druhou sadu 6:0. Sérii šesti gamů v řadě podle TenisPortalu přerušila až Montgomeryová na úvod třetího setu, i když musela odvracet brejkbol. Rozhodující moment přišel vzápětí. Kruegerová neudržela téměř šest minut dlouhou hru na svém podání, Siniaková brejk potvrdila čistou hrou a světové jedničky vedly 3:1. Náskok už nepustily.
Pro obě jde o sladkou odvetu. Loni v New Yorku postoupily do finále také, ale titul tehdy slavily Gabriela Dabrowská s Erin Routliffeovou.
Čtyři grandslamy, dvě partnerky
Siniaková s Townsendovou poprvé společně triumfovaly před dvěma lety ve Wimbledonu. O rok později přidaly Australian Open, letos v červnu Roland Garros a teď i chybějící US Open.
Česká tenistka přitom stejný zápis už jednou nasbírala. Kariérní grandslam s Barborou Krejčíkovou zkompletovala v roce 2022, shodou okolností také v New Yorku. S krajankou navíc získala i zlatý grandslam, protože spolu vyhrály olympijské hry v Tokiu a Turnaj mistryň. Podle iROZHLAS je Siniaková první tenistkou v historii, která všechny čtyři grandslamy v ženské čtyřhře vyhrála se dvěma různými partnerkami.
Třicetiletá deblová světová jednička hrála v New Yorku své patnácté grandslamové finále ve čtyřhře. Z toho vzešel dvanáctý titul v ženském deblu a třináctý grandslamový triumf celkově.
Sen ženy, která doma nikdy nevyhrála
Pro Townsendovou měl zápas mimořádný náboj. Domácí grandslam do pátku nikdy nevyhrála a před finále nezakrývala, co by pro ni triumf znamenal. „US Open pro mě hodně znamená," říkala podle ČTK. Siniakovou zároveň označila za monstrum s obrovským tenisovým IQ.
Česká tenistka má za sebou rozkolísanou sezonu. „Letos ty grandslamy byly nahoru dolů," připomněla po semifinále pro Deník. Po zklamání ve čtvrtfinále Australian Open přišel titul v Paříži, ve Wimbledonu skončily ve čtvrtfinále a v létě kvůli zranění kolene vynechala turnaje v Praze i Washingtonu. Na US Open už ale pár fungoval, i díky tomu, že Townsendová umí českou hráčku v napjatých chvílích uklidnit, jako tehdy větou, po které Siniaková přestala zuřit.
Newyorský titul jí zároveň přidává cenné body v honbě za dalším milníkem. Sezonu zakončila jako světová deblová jednička už pětkrát, stejně jako Martina Navrátilová. Pošesté by ji překonala. „Je to milník, který ještě nikdo nedokázal," říkala v létě v podcastu Livesport Daily.