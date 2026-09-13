Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Siniaková s Townsendovou ovládly US Open. Česká deblová královna má kariérní grandslam už s druhou partnerkou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po prvním setu to vypadalo na druhé newyorské finálové zklamání za sebou. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou pak ale soupeřkám nechaly jen dva gamy, porazily domácí pár Kruegerová, Montgomeryová 5:7, 6:0, 6:2 a završily společný kariérní grandslam.
Siniaková s Townsendovou ovládly US Open. Česká deblová královna má kariérní grandslam už s druhou partnerkou

Siniaková s Townsendovou ovládly US Open. Česká deblová královna má kariérní grandslam už s druhou partnerkou

Zdroj: Profimedia
Reklama
Další články z SportWin
Poslední tanec Neuera? Ve čtyřiceti má před koncem kariéry ještě jeden pohádkový sen
Poslední tanec Neuera? Ve čtyřiceti má před koncem kariéry ještě jeden pohádkový sen
Vízek se opřel do Priskeho a žádá jeho konec. Na Letné se už mluví o dalších krocích
Vízek se opřel do Priskeho a žádá jeho konec. Na Letné se už mluví o dalších krocích

Čtyři porážky v sedmi kolech, desáté místo a osm bodů ztráty na Slavii. Sparta reagovala vyhazovem dvou...

Muž, který mluvil o zápase s Procházkou, v UFC končí. Nezachránilo ho ani pět výher
Muž, který mluvil o zápase s Procházkou, v UFC končí. Nezachránilo ho ani pět výher

Pět výher v šesti zápasech by jinde znamenalo novou smlouvu. Michael „Venom" Page však v UFC končí, protože...

Šéf Oktagonu Novotný ostře zkritizoval G MMA. Nová organizace mu veřejně odpověděla
Šéf Oktagonu Novotný ostře zkritizoval G MMA. Nová organizace mu veřejně odpověděla

Konflikt mezi Oktagonem a novou organizací G MMA má pokračování. Šéf největší domácí promotérské firmy...

Trpišovský po nočním šoku v Edenu: V plném počtu bychom Lens porazili. Poté si rýpl do VAR
Trpišovský po nočním šoku v Edenu: V plném počtu bychom Lens porazili. Poté si rýpl do VAR

Eden už slavil, trenér Jindřich Trpišovský se v 88. minutě objímal s lavičkou a Slavia mířila k první výhře...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.