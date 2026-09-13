Slavia je znovu v čele fotbalové ligy. V Teplicích rozhodla dvěma góly

Slavia se vrátila na vítěznou vlnu po čtvrteční domácí porážce 2:3 s Lens v úvodním kole Ligy mistrů. Pražané prohráli jediné z posledních 24 vzájemných ligových utkání, v Teplicích zvítězili podruhé za sebou.
Na Stínadlech se mohlo změnit skóre hned v úvodu, Chorý po Chytilově centru sám před bránou netrefil míč čistě. Na druhé straně zakombinovali Čermák s Pulkrabem a prvně jmenovaný z voleje těsně přestřelil.
Hosté byli v ofenzivě nebezpečnější a do vedení šli ve 20. minutě. Nowak dostal v pokutovém území příliš času i prostoru a nachystal si míč k nechytatelné ráně pod břevno. Polský záložník se trefil popáté v ročníku a dotáhl se na nejlepšího střelce soutěže Šuberta z Mladé Boleslavi.
V teplické bráně nastoupil poprvé v ligové sezoně Lichtenberg, jenž si v úvodním dějství připsal hned pět zákroků. V závěru poločasu si poradil s Ayaosiho a Nowakovou střelou zpoza vápna a uspěl i tváří v tvář proti Chytilovi, který postupoval z pravé strany sám na mladého gólmana.
Po změně stran už 13 tisíc diváků na stadionu za vydatného deště sledovalo opatrnější fotbal. V 54. minutě někteří domácí fanoušci slavili vyrovnávací gól, Pulkrab ale rozvlnil jen boční síť.
Nechybělo pyro i ohňostroj
V 65. minutě na Stínadlech zhaslo osvětlení a sudí Berka poslal obě mužstva do kabin. Fanoušci si dvacetiminutové čekání na opětovné zahájení hry zkrátili světélkujícími mobily, "kotel" Slavie ve tmě odpálil pyrotechniku.
Záhy přišlo další překvapení, když vedle stadionu za nejnižší severní tribunou spustil ohňostroj, který teplickým fanouškům nepovolila před utkáním policie. Na hřišti se toho však příliš zajímavého nedělo a duel plynul bez gólových šancí.
Nejlepší ofenziva soutěže (23 gólů) přidala pojistku v 82. minutě, kdy si Vientiess ve skluzu srazil do vlastní sítě Ayaosiho střílený centr. V závěru favorit kontroloval náskok a s přehledem si došel pro třetí venkovní vítězství v ligové sezoně, navíc opět s čistým kontem.
FK Teplice - Slavia Praha 0:2 (0:1)
Branky: 20. Nowak, 82. vlastní Vientiess. Rozhodčí: Berka - M. Vlček, Slavíček - Kvítek (video). ŽK: Vientiess, Fortelný, Zlatohlávek, L. Mareček, Frťala (trenér) - Isife, Nowak. Diváci: 13.078.
Teplice: Lichtenberg - Švanda (74. Badamosi), Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček, Fortelný (79. D. Mareček) - Radosta, Čermák (56. Jukl), Hopi (46. Auta) - Pulkrab (56. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Slavia: Markovič - Konečný, T. Vlček, Chaloupek - Isife (46. Schranz), Nowak, Kačor (83. Diakité), Jurásek (79. Kubiak) - Chytil (46. Šturm), Ayaosi (90.+3 Kolísek) - Chorý. Trenér: Trpišovský.