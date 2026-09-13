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Slavia je znovu v čele fotbalové ligy. V Teplicích rozhodla dvěma góly

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Fotbalisté Slavie v 8. kole první ligy zvítězili 2:0 v Teplicích a vrátili se do čela tabulky o bod před Liberec. Ve 20. minutě dal pátý gól v ročníku záložník Wiktor Nowak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskars Vientiess. Obhájci titulu vyhráli potřetí za sebou a zůstávají posledním neporaženým týmem soutěže. Severočeši nebodovali po předchozích dvou triumfech a patří jim osmá příčka.
Slavia je znovu v čele fotbalové ligy. V Teplicích rozhodla dvěma góly

Slavia je znovu v čele fotbalové ligy. V Teplicích rozhodla dvěma góly

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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Pražská Drbna
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