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Víno teklo jako potok. Nehygienický zvyk Vinobraní na Kuksu

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Vinobraní se řadí mezi slavnosti, které si lidé dopřávají velmi rádi. Aby ne, mohou si totiž dát spousty vynikajících vzorků vína, které možná jinde nedokázali sehnat. Hodně oblíbené je Vinobraní na Kuksu v Podkrkonoší u známého Hospitálu Kuks. Není se čemu divit, sjedou se sem známí vinaři a nabízí se nejenom víno, ale také skvělé jídlo a zábava. Jakýmsi vrcholem celé akce, která se letos konala 12. září je potok vína, který teče po slavných zámeckých schodech.
Kuks

Kuks

Zdroj: Náhledové foto: Autor RomanM82 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuks_-_pohled_ke_%C5%A1pit%C3%A1lu,_2023-08,_obr02.jpg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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