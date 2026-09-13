Víno teklo jako potok. Nehygienický zvyk Vinobraní na Kuksu

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Víno teklo jako potok. Nehygienický zvyk Vinobraní na KuksuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vinobraní se řadí mezi slavnosti, které si lidé dopřávají velmi rádi. Aby ne, mohou si totiž dát spousty vynikajících vzorků vína, které možná jinde nedokázali sehnat. Hodně oblíbené je Vinobraní na Kuksu v Podkrkonoší u známého Hospitálu Kuks. Není se čemu divit, sjedou se sem známí vinaři a nabízí se nejenom víno, ale také skvělé jídlo a zábava. Jakýmsi vrcholem celé akce, která se letos konala 12. září je potok vína, který teče po slavných zámeckých schodech.
Kuks
Zdroj: Náhledové foto: Autor RomanM82 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuks_-_pohled_ke_%C5%A1pit%C3%A1lu,_2023-08,_obr02.jpg
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