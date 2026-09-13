V Tourově hoří sklad slámy. Ze střechy létá eternit, hasiči vyhlásili třetí stupeňPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Tourově hoří sklad slámy. Ze střechy létá eternit, hasiči vyhlásili třetí stupeň
Počty zvěře v Jihočeském kraji letos ke konci března stouply meziročně o 6,9 procenta na 138.400 kusů....
Známý herec, moderátor a dabér Jan Čenský zavítal do Českých Budějovic, aby přivítal nastupující generaci...
Po náročné rekonstrukci se Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci dočkal slavnostního otevření. Veřejnost...
Pod vedením nového trenéra Róberta Petrovického a s pozměněným kádrem, jehož novým kapitánem byl jmenován...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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