Jahody v září potřebují jedinou zálivku a kořeny jim zesílí tak, že je ani největší mráz neohrozí. Stojí to pár korun

Jahody patří mezi nejoblíbenější ovoce léta, přestože jejich pěstování dokáže pěkně potrápit i opravdu zkušené zahradníky.
Nejdůležitější je o rostliny pravidelně pečovat a zajistit jim ty nejlepší podmínky. Aby mohly v pořádku přečkat období zimy, dopřejte jim v srpnu extra dávku potřebných živin. Tato hnojiva zajistí jejich odolnost, lepší zdraví a v příštím roce i bohatou úrodu. Proč jahody na zimu hnojit
Jakmile sklidíte poslední zbytky plodů, přichází pomalu čas s přípravou rostlin na přicházející chladnější období.
Ideální podmínky pro ně vytvoříte nejen jejich vnější ochranou v podobě přikrytí krycí plachtou nebo použitím mulčovací směsi. Jejich celkovou imunitu a odolnost vůči různým stresovým faktorům zvýšíte použitím správného hnojiva. Čím silnější a zdravější bude jejich kořenový systém, tím větší bude šance, že se po zimě probudí k silnému a zdravému růstu. Čím hnojit jahody
Přestože jsou v dnešní době obchody plné speciálních hnojiv a přípravků k hnojení všech druhů rostlin, vzhledem k velkému obsahu chemikálií a toxických látek
se jejich dlouhodobé používání nedoporučuje. Mohou totiž v negativním směru ovlivnit nejen životní prostředí a zdraví zvířat a domácích mazlíčků žijících ve vaši blízkosti, ale i vaše vlastní zdraví. Namísto toho sáhněte po přírodní alternativě a vyrobte si doma některou z těchto směsí. Zdroj fotografie: Pixabay Srpnová příprava jahod na příští sezonu Co budete k přípravě hnojiv potřebovat
Ve skutečnosti existují dvě směsi, které vaše
jahody v srpnu perfektně vyživí. Jedna se vyrábí z amoniaku, druhá pak ze směsi kyseliny borité, syrovátky, jódu a dřevěného popela. V obou případech si za pár korun připravíte velké množství přírodního hnojiva. Jehož používání je nejen ekologičtější, ale i ekonomicky mnohem výhodnější a zabere vám to jen pár minut. Hnojivo na bázi amoniaku
Nejdříve do kyblíku nalejte 10 litrů odstáté vody o pokojové teplotě. Použít můžete také dešťovku, neměla by však být příliš studená.
V dalším kroku přidejte 3 polévkové lžíce amoniaku a směs důkladně promíchejte. Jakmile máte hotovo, přelijte vše do konve a nalijte výsledný nálev přímo ke kořenům. Dejte však pozor, abyste nenamočili listy, které byste tím mohli poškodit. Komplexní hnojivo pro jahody
Další výživnou směs si připravíte tak, že v troše horké vody rozpustíte 1 čajovou lžičku kyseliny borité.
Následně přidejte 10 litrů vody, 2 hrnky syrovátky, půl lžičky jódu a 120 gramů dřevěného popela. Směs v kyblíku pořádně promíchejte, aby se všechny složky spojily a máte hotovo. Výsledný roztok můžete ihned použít k zalévání kořenů rostlin.
VIDEO Jak na pěstování stáleplodících jahod
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři