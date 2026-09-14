Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

I jedno sousto z letní grilovačky může stát vašeho psa život. Kukuřičný klas má vláknitou strukturu, která v psím střevě působí jako ucpávka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden spolknutý kukuřičný klas dokáže psa poslat na operační stůl, a v nejhorším případě ho zabít.
I jedno sousto z letní grilovačky může stát vašeho psa život. Kukuřičný klas má vláknitou strukturu, která v psím střevě působí jako ucpávka

I jedno sousto z letní grilovačky může stát vašeho psa život. Kukuřičný klas má vláknitou strukturu, která v psím střevě působí jako ucpávka

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Ani nevíte, že ji máte. 20 000 Kč za stolní lampu z ČSSR. O ceně rozhoduje jméno designéra, které režim záměrně skrýval před zákazníky
Ani nevíte, že ji máte. 20 000 Kč za stolní lampu z ČSSR. O ceně rozhoduje jméno designéra, které režim záměrně skrýval před zákazníky
Když pes po potřebě hrabe, nezakrývá stopu. Žlázy v polštářcích tlapek ji naopak zesilují. Behaviorista vysvětluje proč
Když pes po potřebě hrabe, nezakrývá stopu. Žlázy v polštářcích tlapek ji naopak zesilují. Behaviorista vysvětluje proč

Představte si psí verzi vizitky přilepené na pouliční sloup. Když pes dohrabe, na místě zůstává trojitá...

Žďárský hřbitov láká milovníky tajemna. Má půdorys lidské lebky, opat ho postavil jako bariéru proti moru
Žďárský hřbitov láká milovníky tajemna. Má půdorys lidské lebky, opat ho postavil jako bariéru proti moru

Rok 1709, klášterní panství ve Žďáru nad Sázavou. Opat Václav Vejmluva sleduje zprávy o morových vlnách,...

Noc v evropské metropoli za pár korun. Město kousek od našich hranic vede žebříček levného ubytování díky kombinaci tří faktorů, které jinde chybí
Noc v evropské metropoli za pár korun. Město kousek od našich hranic vede žebříček levného ubytování díky kombinaci tří faktorů, které jinde chybí

Pro cestovatele hledajícího víkendový únik za rozumný peníz Varšava pořád představuje jednu z...

Pod náměstím jihočeského města se skrývá 320 metrů chodeb z 15. století. Strop má jen 120 cm a účel stavby zůstává záhadou
Pod náměstím jihočeského města se skrývá 320 metrů chodeb z 15. století. Strop má jen 120 cm a účel stavby zůstává záhadou

Šest metrů pod dlažbou náměstí Míru začíná svět, kde strop sahá průměrně 130 centimetrů nad zem a ramena se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.