I jedno sousto z letní grilovačky může stát vašeho psa život. Kukuřičný klas má vláknitou strukturu, která v psím střevě působí jako ucpávka

Veterinární klinika Kansas State University řadí kukuřičné klasy mezi nejčastější letní cizí tělesa v trávicím traktu psů. Klinická profesorka Susan Nelsonová upozorňuje, že problém nepředstavují samotná zrna, ta psí organismus většinou zpracuje bez potíží. Kritický je tvrdý střed klasu. Kompaktní, válcovitý a odolný vůči trávicím šťávám. Přesně takový kus, který střevní průsvit ucpe jako zátka láhev.
Proč kukuřičný klas funguje ve střevě jako dokonalá zátka
Střední část klasu tvoří hustá, vláknito-dřevitá hmota, kterou žaludeční kyselina nedokáže rozložit. Zatímco měkká zrna se rozpustí a projdou, jádro klasu putuje trávicí soustavou jako celistvý blok. Veterinární chirurg Michael M. Pavletic z
MSPCA-Angell popisuje typický scénář: segment klasu opustí žaludek, vklíní se do tenkého střeva a zastaví veškerý průchod potravy i tekutin. Střevní stěna kolem překážky otéká, ztrácí prokrvení a začíná odumírat. Bez zásahu hrozí perforace, únik střevního obsahu do břišní dutiny, peritonitida a sepse.
Rozhoduje poměr velikosti spolknutého kusu ke střevnímu průsvitu. U malých a středních plemen stačí i kratší úlomek. U velkých ras musí být segment delší, ovšem hltaví žrouti spolknou klidně půlku klasu najednou, a výsledek bývá stejně dramatický.
Varovné příznaky, které majitelé často zaměňují za „rozhozený žaludek“
Záludnost celé situace spočívá v tom, že první hodiny po spolknutí může pes vypadat naprosto v pořádku. Cizí těleso někdy zůstává v žaludku a potíže propuknou teprve po přesunu do střeva, za několik hodin, jindy až za den či dva.
Cornell University proto zdůrazňuje, že čekání „do rána“ může být fatální.
Na co si dávat pozor:
Opakované zvracení nebo suché dávení naprázdno, zejména marné pokusy o zvracení, při nichž nic nevychází, patří podle VCA Animal Hospitals mezi důvody k okamžitému odjezdu na pohotovost. Náhlá nechutenství a apatie, pes odmítá krmení, leží, schovává se. Bolestivé, nafouknuté nebo citlivé břicho, při doteku uhýbá, kňučí, napíná se. Průjem nebo naopak marné tlačení na stolici, střevo za překážkou se vyprázdní, ale nic dalšího neprojde. Rychlá dehydratace, suchý čenich, vpadlé oči, ztráta elasticity kůže.
Jediný příkaz: při jakémkoli podezření volat veterináře. Zvracení nevyvolávat bez výslovného pokynu odborníka, u tupého, objemného předmětu hrozí při zpětném průchodu jícnem další poranění.
Zdroj fotografie: Pxhere Endoskopie, chirurgie, nebo jen sledování? Kdy ještě zbývá čas
Pokud se majitel ozve včas a klas dosud sedí v žaludku, připadá v úvahu endoskopické vytažení, šetrný výkon bez řezání břišní stěny. U drobných, hladkých cizích těles veterinář občas zvolí hospitalizaci s infuzemi a průběžným monitoringem, zda předmět projde sám.
Jakmile se ovšem segment přesune do tenkého střeva a vyvolá obstrukci, zbývá chirurgické řešení. Standardem je enterotomie, tedy otevření střeva a vyjmutí překážky. Při poškození střevní stěny následuje resekce odumřelého úseku a sešití zdravých konců.
American College of Veterinary Surgeons upozorňuje, že nejkritičtější pooperační období trvá přibližně pět dnů, kdy hrozí netěsnost v místě stehu.
Cornellská veterinární nemocnice provádí kolem patnácti operací k odstranění cizích těles týdně. Kukuřičné klasy figurují v přehledu typicky polykáných předmětů. Na rentgenu mívají charakteristický obraz, „mřížku“ plynu v jamkách po zrnech, podle níž je radiolog rozpozná i bez kontrastní látky.
Jak v Česku najít akutní veterinární pomoc o víkendu i v noci
Grilovačky se konají nejčastěji o víkendech a svátcích, tedy přesně v době, kdy běžné ordinace zavírají. Pro rychlou orientaci slouží
mapa veterinárních pracovišť KVL ČR, kde lze filtrovat kliniky s pohotovostním režimem.
V Praze provozuje večerní a víkendovou pohotovost například Vetcentrum na Praze 5; nepřetržitý provoz s možností hospitalizace nabízí AA-Vet na Zahradním Městě. Mimo hlavní město je potřeba hledat regionální pracoviště, klíčové je mířit na kliniku vybavenou pro zobrazovací diagnostiku a případnou operaci, protože běžná ambulance nemusí mít rentgen ani chirurgický sál.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková