Reklama
3 min
Nejen Ryzen 5 7500 ($189), AMD vydává také Ryzen 5 5500F ($99) pro AM4Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krom avizovaného Ryzenu 5 7500 doplnil nabídku AMD také Ryzen 5 5500F pro socket AM4. Jde v podstatě o low-endové řešení bez integrované grafiky…
Ryzen 5000
Zdroj: AMD
Reklama
Intel na podzim zdraží procesory o ~10 %, uvažuje i o zrušení levných Atomů
Intel připravuje dodavatelský řetězec na podzimní zdražování procesorů. Jde patrně o součást transformace...
Vytvoření low-profile 75W GeForce RTX 3060 stálo polovinu výkonu
GeForce RTX 3060 se nevrací jen v podobě klasického 12GB modelu, který měl zpestřit nabídku v nižším...
Radeony s RDNA 5 zvýší takty o ~10 %, očekává se 3,1-3,4 GHz
Ze stávajících informací vyplývá, že by GPU AT2, nástupce Navi 48 (Radeonu RX 9070 XT), mohl výkonnostně...
Nvidia vydala hotfix 616.86. Řeší blikání, o herních problémech se nezmiňuje
Blikání obrazovky, na které se začaly objevovat hromadné stížnosti po vydání ovladače 616.56, řeší nový...
Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
Irský špaldový chlebík bez kynutí, s křupavou kůrkou a hutnou střídkou. Křupavá dobrota po domácku
Cooky.cz
dnes, 23:05
5 min
Bizarní závěr US Open. Zverev netušil, že vyhrál, Američané znovu ostrouhali
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 22:01
Nejen Ryzen 5 7500 ($189), AMD vydává také Ryzen 5 5500F ($99) pro AM4
diit.cz
dnes, 22:00
3 min
Všechno vsadili na červenou vlajku: Vasseur je spokojený
SvětFormule.cz
dnes, 21:35
1 min
Motorola chystá skládačku, která má konkurovat Galaxy Z Fold. Na internet unikly první náčrty, slibují displej bez linie ohybu
Mobify.cz
dnes, 21:35
4 min
Reklama
Zámek, Šachova synagoga a Černá kaple: Průvodce tím nejlepším, co navštívit v Holešově
Svět cestovatele
dnes, 21:31
3 min
Hamilton žádá u Ferrari psaná pravidla pro souboje s Leclercem. Tým je před Madridem nemá
SportWin
dnes, 21:31
2 min
Víno teklo jako potok. Nehygienický zvyk Vinobraní na Kuksu
Svět cestovatele
dnes, 21:30
2 min
Byla to Sainzova zodpovědnost: Zaslouží si kritiku, tvrdí Rosberg
SvětFormule.cz
dnes, 20:48
1 min
Jahody v září potřebují jedinou zálivku a kořeny jim zesílí tak, že je ani největší mráz neohrozí. Stojí to pár korun
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 20:20
2 min
Reklama
Pavoučí ocas jako dokonalá past. Bizarní zmije nepřestává překvapovat vědce
Zvirecizpravy.cz
dnes, 20:15
2 min
Waze v Android Auto přestalo ukazovat navigační údaje. Řidiči kvůli bezpečnosti přesedlávají na Google Mapy
Mobify.cz
dnes, 20:06
4 min
Ester Geislerová se podruhé vdala. Romantická svatba proběhla na louce se slepicemi
Aplausin.cz
dnes, 20:03
2 min
Siniaková s Townsendovou ovládly US Open. Česká deblová královna má kariérní grandslam už s druhou partnerkou
SportWin
dnes, 20:03
2 min
Byl to risk, ale nelituji ho, vysvětluje Leclerc čekání na safety car
SvětFormule.cz
dnes, 20:02
1 min
Reklama
Poslední tanec Neuera? Ve čtyřiceti má před koncem kariéry ještě jeden pohádkový sen
SportWin
dnes, 20:01
1 min
Týden podle hvězd: Býci si řeknou o to, co jim náleží, Vodnáři přestanou hrát podle cizích pravidel
Žena.cz
dnes, 19:40
Svatba, která symbolicky uzavřela staré křivdy. U dcery Freimanové nechyběla Menzelová
Žena.cz
dnes, 19:40
Mågård po výhře nabídl Roušalovi podání ruky. Vyhrocený spor tím neskončil
MMAMAG.cz
dnes, 19:38
1 min
Roušal po prohře s Mågårdem neskrýval zklamání. Mluvil i o zraněné ruce
MMAMAG.cz
dnes, 19:34
1 min
Reklama
Kalašnikovi premiéra ve střední váze nevyšla. Po prvním kole mu došly síly, přiznal
MMAMAG.cz
dnes, 19:30
1 min
Byli přesvědčeni, že je lepší, když Verstappen ztratí pozice
SvětFormule.cz
dnes, 19:21
1 min
Vémola znovu středem pozornosti. Na OKTAGON přijel s dámským doprovodem
MMAMAG.cz
dnes, 19:20
1 min
Retro řez ve skleničce: Rychlý recept, který vypadá krásně a vychlazený chutná ještě líp
Cooky.cz
dnes, 19:05
3 min
Antonelli zatloukl další hřebík do nadějí Russella: Už není v boji
SvětFormule.cz
dnes, 18:46
1 min
Reklama
iPhone Ultra je teprve začátek. Uniklé informace vyzrazují, co mělo zůstat utajeno. Plány Applu do roku 2028
Mobify.cz
dnes, 18:40
4 min
Slávistický Polák si dál podrobuje ligu. Pražané v Teplicích přežili i blackout
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:27
Slavia je znovu v čele fotbalové ligy. V Teplicích rozhodla dvěma góly
Pražská Drbna
dnes, 18:27
2 min
V Tourově hoří sklad slámy. Ze střechy létá eternit, hasiči vyhlásili třetí stupeň
Budějcká Drbna
dnes, 18:14
1 min
Motivátor Hamilton i po problémech s brzdami burcuje Maranello
SvětFormule.cz
dnes, 18:12
1 min
Reklama
Pavel povede českou delegaci na příští summit NATO. Babiš tentokrát kývl
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:05
Kriticky ohroženou láčkovku uvidí lidé. Botanická zahrada ji přesunula do expozice
Liberecká Drbna
dnes, 18:01
2 min
22 Jump Street: Bell překvapila Hilla polibkem, papoušek napadl Tatuma a senior vlezl přímo do ostrého záběru
V Telce
dnes, 17:54
4 min
Emotivní červená i sporný gól. Oslabené City díky Haalandovi vyloupilo Old Trafford
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:52
Vimperk staví nové parkoviště za 8,9 milionu. Na místě výměníku vznikne přes 30 míst
Budějcká Drbna
dnes, 17:33
1 min
Reklama
Olomoucký kraj ztrácí obyvatele. Za půl roku přišel téměř o tisíc lidí
Hanácká Drbna
dnes, 17:29
1 min
Prázdniny pro psa: Tomáš Holý už nechtěl hrát, na plac ho dostali přes ranč a Kratina se s Tatrou řítil na filmaře
V Telce
dnes, 17:28
3 min
Hřib poslal Havlíčka do kanálu. Ten vytáhl „holý zadek“ a vysávání veřejné sféry
Inregion.cz
dnes, 17:28
4 min
Na mrkvi se objeví jeden malý detail a máte jen pár dní. Kdo bude váhat, přijde o celou úrodu najednou
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:22
2 min
ChatGPT a další chatboty mají znepokojivou slabinu. Když jim lež zopakujete dost často, nakonec vám ji potvrdí
Mobify.cz
dnes, 17:21
4 min
Reklama
Reklama
„Klauni a impotenti.“ Ruský exdiplomat vyzval Evropu, ať použije jaderný scénář
Za charismatem Brzobohatého se skrýval těžký milostný příběh. Jednu ženu ztratil navždy
KVÍZ: Historii máte v malíku? U těchto 80 otázek možná narazíte
Proč máš někdy chuť přesně na čokoládu. A proč z toho opravdu nemusíš dělat morální selhání
Není hůř postříkaná zelenina než tato. Češi ji jedí denně a netuší, kolik chemie v ní zůstává
Reklama
Reklama