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Tvarůžkový tatarák. Připravovali jsme dokonalou lahůdku

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Máte rádi olomoucké tvarůžky? Asi zbytečná otázka. Tato dobrota se příčí jen málokterým lidem. Delikatesa mají specifickou vůni se prostě do jídelníčku zařadí sama. Na oslavách a různých posezeních ale sv místo díky onomu specifickému aroma moc nemá. Je to škoda, protože třeba takový tvarůžkový tatarák se k různými posezením a podobným příležitostem hodí doslova náramně. Vyrobit ho přitom nezabere nijak velkou porci času. My vás o tom přesvědčíme v následujících řádcích.
Tvarůžkový tatarák

Tvarůžkový tatarák

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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