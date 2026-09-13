Tvarůžkový tatarák. Připravovali jsme dokonalou lahůdku

Máte rádi olomoucké tvarůžky? Asi zbytečná otázka. Tato dobrota se příčí jen málokterým lidem. Delikatesa mají specifickou vůni se prostě do jídelníčku zařadí sama. Na oslavách a různých posezeních ale sv místo díky onomu specifickému aroma moc nemá. Je to škoda, protože třeba takový tvarůžkový tatarák se k různými posezením a podobným příležitostem hodí doslova náramně. Vyrobit ho přitom nezabere nijak velkou porci času. My vás o tom přesvědčíme v následujících řádcích.
Tvarůžky a camembert jako základ
Je to tak, potřebovali jsme ale poněkud více ingrediencí, o čemž vás ostatně přesvědčíme. Konkrétně jsme měli přichystané:
- 1 balení olomouckých tvarůžků,
- 1 camembert,
- 1 lžíci kečupu,
- trochu mletého chilli,
- ¼ lžičky pepře,
- 1 lžičku mleté sladké papriky,
- 1 lžičku dijonské hořčice,
- 1 lžíci řepkového oleje,
- 4 lžíce světlého piva,
- střední červenou cibulku,
- lžičku rajského protlaku,
- trochu soli.
Příprava tvarůžkového tataráku: Foto Radek Štěpán
Vše na malé kousíčky
Veškeré ingredience bylo zapotřebí nakrájet a nastrouhat na malé kostičky. My jsme tvarůžky i camembert strouhali a následně drtili vidličkou. Šlo to. Cibulku jsme si nakrájeli na miniaturní kostičky a přidali veškeré ingredience. Ty jsme pak smíchali dohromady a vidličkou ještě více podrtili a promíchali. Vznikla nám krásná poměrně jemná směs ideální k namazání na chleba. Ostatně podobně vypadá i klasický tatarák nebo třeba tatarák z uzeného lososa.
Podávali jsme s čerstvým domácím chlebem
Přesně tak. Chléb jsme nakrájeli na menší krajíce. Samozřejmě jsme přidali i česnek, který k tataráku také patří. O samotném vzhledu tataráku z tvarůžků se můžete přesvědčit sami. Chuťově byl dokonalý.
Tip: Pekli jsme domácí celozrnný chléb. Výsledek byl skvělý.
Zdroje info: Autor, vlastní recept
Tvarůžkový tatarák: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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