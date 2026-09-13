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Jak otevřít zaseknutou sklenici: gumová rukavice, horká voda a lžíce udělají z víčka spojencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jak otevřít zaseknutou sklenici: gumová rukavice, horká voda a lžíce udělají z víčka spojence. Zavařené okurky, loňská marmeláda nebo nová sklenice hořčice umí víčko držet jako trezor. Podtlak ze zavařování a suché zbytky v závitu dokážou vyčerpat i silnou ruku. Otevřít zaseknutou sklenici proto chcete spíš fíglem než silou. Stačí trakce, teplo nebo krátká páka. Vyzkoušejte je v tomto pořadí a většina víček povolí dřív, než vás začnou bolet zápěstí.
Zavařovací sklenice
Zdroj: Pixabay
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