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Motivátor Hamilton i po problémech s brzdami burcuje Maranello

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Ambice Lewise Hamiltona v dnešním závodě zhasly dřív, než se vůbec stihl dostat do tempa. Brit nebude na premiéru v Madridu vzpomínat v nejlepším, protože jeho cesta skončila už po pár metrech.
Motivátor Hamilton i po problémech s brzdami burcuje Maranello

Motivátor Hamilton i po problémech s brzdami burcuje Maranello

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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