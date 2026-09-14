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Koláčky s tvarohem a povidly bez kynutí: Díky majonéze jsou jemné, vláčné a hotové rychleji než klasické

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Když potřebuji upéct něco domácího ke kávě a nechce se mi čekat půl dne na těsto, přicházejí u nás na řadu právě tyhle koláčky s tvarohem a povidly. Jsou z majonézového těsta, které je krásně vláčné, dobře se s ním pracuje a po upečení zůstává jemné i druhý den. Navrch dávám drobenku a ještě horké koláčky potírám máslem s rumem, protože právě tenhle detail jim dodá vůni, kterou mám s poctivým domácím pečením spojenou od dětství.
Obrázek k receptu na Koláčky s tvarohem a povidly bez kynutí: Díky majonéze jsou jemné, vláčné a hotové rychleji než klasické

Obrázek k receptu na Koláčky s tvarohem a povidly bez kynutí: Díky majonéze jsou jemné, vláčné a hotové rychleji než klasické

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Koláčky s tvarohem a povidly bez kynutí: Díky majonéze jsou jemné, vláčné a hotové rychleji než klasické
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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