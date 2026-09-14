Koláčky s tvarohem a povidly bez kynutí: Díky majonéze jsou jemné, vláčné a hotové rychleji než klasické

Když máte chuť na koláčky skoro jako kynuté, ale nechce se vám čekat, až těsto vyběhne, zkuste tuhle rychlejší verzi s majonézou. Droždí v ní sice je, dlouhé kynutí ale odpadá. Těsto je vláčné, dobře se s ním pracuje, zbytečně se nelepí na ruce a po upečení zůstává jemné i druhý den. Navrch patří drobenka a hned po vytažení z trouby je potírám máslem s rumem. Bez toho by mi u nich něco chybělo. Ta vůně je přesně ten typ domácího pečení, který se člověku vybaví ještě z dětství.
Droždí se jen nechá krátce probudit ve vlažném mléce a pak už se těsto rovnou zadělává. Majonéza v něm není poznat, což je obava, kterou slýchám docela často. Nedělá z koláčků nic zvláštního, spíš jim pomůže, aby nebyly suché a druhý den se nedrobily. Náplň si můžete upravit podle zásob ve spíži, já se ale pořád vracím ke klasice: tvaroh a . U nás tahle kombinace mizí z talíře nejdřív. povidla
Můj tip: Pokud nespěcháte opravdu na minutu, nechte už hotové koláčky na plechu asi 10 minut odpočinout, teprve potom je dejte do trouby. Není to povinný krok, ale těsto bývá o kousek nadýchanější. České koláčky mají spoustu podob a každá domácnost si hlídá tu svou
Koláčky patří k pečení, které se u nás předává v rodinách a často se liší kraj od kraje. Někde se dělají maličké
svatební, jinde větší, bohatě zdobené. Na Moravě se hodně počítá s mákem, povidly nebo tvarohem. Spojení tvarohu, povidel a drobenky je v českých kuchyních zabydlené už dlouho. Je syté, máslové, voňavé a vystačí si s obyčejnými surovinami. Recept na majonézové koláčky s tvarohem a povidly
Doba přípravy: přibližně 35 minut
Doba pečení: asi 18 až 22 minut
Teplota trouby: 180 °C
Počet kusů: zhruba 24 až 30 koláčků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 600 g hladké mouky 8 lžiček cukru 1 ks vejce 2 ks žloutků 4 lžíce majonézy 250 ml vlažného mléka 200 ml oleje 42 g čerstvého droždí 1 špetka soli 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu 1 žloutek 2 až 3 lžíce cukru podle chuti 1 lžička vanilkového cukru 1 lžíce rumu 1 lžička citronové kůry 2 lžíce rozinek namočených v rumu, volitelně
Dále: 200 g povidel 1 vejce na potření 1 lžíce mléka na potření
Drobenka: 100 g polohrubé mouky 80 g másla 80 g cukru
Dokončení: 40 g rozpuštěného másla 1 lžíce rumu Postup přípravy vláčných koláčků s tvarohovou a povidlovou náplní
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku a uprostřed udělejte důlek. Rozdrobte do něj droždí, přidejte trochu z odměřeného cukru a zalijte několika lžícemi vlažného mléka. Nechte stát asi 5 minut, jen aby se droždí začalo hlásit k životu.
2. K mouce potom přidejte zbytek
cukru, sůl, vejce, žloutky, majonézu, olej, citronovou kůru a dolijte zbylé mléko. Vypracujte hladké, měkké těsto. V robotu je to za chvíli, ručně to jde také, jen počítejte s pár minutami práce navíc.
3. Hotové
těsto se tady nenechává dlouze kynout. To je na celém receptu příjemné. Než si krátce sedne v míse, nachystejte náplně a drobenku.
4. V misce utřete
tvaroh se žloutkem, cukrem, vanilkovým cukrem, rumem a citronovou kůrou. Pokud máte rádi rozinky, vmíchejte i rozinky. Náplň má být spíš hustší, aby při pečení neutekla z koláčků ven.
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5. Promněte mezi prsty
polohrubou mouku, cukr a máslo, dokud nevznikne sypká směs. Se studeným máslem to jde nejlépe a drobenka zůstane pěkně hrubší.
6. Troubu zapněte na
180 °C a plechy vyložte pečicím papírem. Z těsta odebírejte lžící nebo rukou přibližně stejné kousky a každý rozmáčkněte na menší placičku. Foto: Cooky.cz, Z těsta vytvarujte kuličky. Foto: Cooky.cz, Z kuliček dlaní udělejte placky a dnem skleničky důlky.
7. Doprostřed placičky dejte trochu
tvarohové náplně. Okraje těsta opatrně přitáhněte k sobě, spojte je a vytvarujte kuličku. Na plech ji položte spojem dolů a dlaní lehce zploštěte.
8. Uprostřed každého koláčku udělejte menší důlek a dejte do něj trochu
povidel. Někdo je zavírá už dovnitř, mně se víc osvědčilo nechat je nahoře. Lépe se hlídá množství náplně a koláčky také vypadají úhledněji. Foto: Cooky.cz, Koláčky naplňte tvarohovou náplní a povidly.
9. Rozšlehejte
vejce s trochou mléka. Koláčky potřete a vršek bohatě posypte, případně lehce přitlačte připravenou drobenkou, aby se na povrchu udržela.
10. Pečte v předehřáté troubě zhruba
18 až 22 minut, až budou koláčky navrchu zlaté. Ke konci je raději pohlídejte. Trouby si občas dělají, co chtějí, a rozdíl pár minut je na drobnějším pečivu znát.
11. Ještě horké koláčky potřete směsí
rozpuštěného másla a rumu. Tenhle krok u nich nevynechávám. Povrch se krásně rozvoní a koláčky zůstanou příjemně měkké. Foto: Cooky.cz, Upečené koláčky potřete ještě horké směsí másla a rumu.
12. Podávejte je vychladlé ke kávě nebo čaji. Nejlepší jsou v den upečení, ale v dobře uzavřené dóze vydrží jemné i do druhého dne.
Pár rad z domácí kuchyně ke koláčkům s tvarohem a povidly Pokud je tvarohová náplň moc řídká, vmíchejte lžičku dětské krupičky nebo trochu strouhanky. Bude pevnější a při pečení se tolik nerozjede. Povidla se hodí co nejhustší. Když jsou ale až moc tuhá, povolte je malou lžičkou rumu. Koláčky na plech neskládejte těsně k sobě. V troubě trochu naběhnou a snadno by se slepily. Když chci mít práci hotovou rychleji a nechci těsto po celé lince, rozdělím ho na dvě části. S jednou pracuji, druhou nechám přikrytou v míse, aby neosychala. U malých koláčků je to maličkost, ale pečení je pak klidnější.
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