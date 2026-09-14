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Keita sotva vyhrál v UFC a už myslí na další zápas. Vyhlédl si Murphyho

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Losene Keita v Paříži knokautoval Muhammada Naimova a připsal si první vítězství v UFC. Dlouhou pauzu si nedává a už znovu ukazuje, že myslí na další zápas.
Keita sotva vyhrál v UFC a už myslí na další zápas. Vyhlédl si Murphyho

Keita sotva vyhrál v UFC a už myslí na další zápas. Vyhlédl si Murphyho

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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