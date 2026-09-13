Mågård po výhře nabídl Roušalovi podání ruky. Vyhrocený spor tím neskončilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mågård po výhře nabídl Roušalovi podání ruky. Vyhrocený spor tím neskončil
Martin Kozák si po výhře nad Christianem Echolsem vybojoval smlouvu s UFC. Když Ondřej Novotný připomněl...
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Hatef Moeil přišel na turnaji FNC 33 v Záhřebu o titul těžké váhy. Darko Stošić vyhrál u všech tří...
Ondřej Novotný během turnaje OKTAGON 93 uvedl, že Jiří Procházka už ví, s kým půjde do dalšího zápasu v...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →